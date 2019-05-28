Убийство водителя Blablacar Познякова: подозреваемого приговорили к пожизненному заключению

Киево-Святошинский суд Киевской области объявил приговор убийце львовянина Тараса Познякова, который исчез по дороге в Киев 4 апреля 2016 года.

Обвиняемого Дмитрия Голуба приговорили к пожизненному заключению. Приговор суда будет опубликован в течение 5 дней.

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Кроме умышленного убийства, суд признал Дмитрия Голуба виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, разбойном нападении и незаконном завладении транспортным средством.

В свою очередь, Дмитрий Голуб считает, что нарушены все его гражданские права.

Это цирк. Тарас где-то загорает, а мне пожизненное,

– заявил обвиняемый.

Голуб также использовал нецензурную лексику в отношении судьи, хотя во время заседания суда обвиняемый не проявлял эмоций. Вероятно, что адвокат Голуба еще будет подавать апелляцию. У него на это есть 30 дней.



Убийца Тараса Познякова – Дмитрий Голуб // Фото: "Точка"

На заседании также был отец убитого Тараса Позняков. Он отметил, что ему трудно говорить, но он хочет знать правду.

Что известно об убийстве водителя Blablacar Тараса Познякова?4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев 25-летний львовянин Тарас Позняков подобрал двух попутчиков. Однако в столицу он так и не доехал, а его автомобиль через неделю нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района.



Позже в августе 2016 года полиция арестовала первого подозреваемого в убийстве Тараса – экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба. Дело расследовали как умышленное убийство, тело Тараса Познякова так и не нашли. Кроме того, в деле был еще один подозреваемый – гражданин РФ Луан Кингисепп. Однако он погиб 23 марта 2019 года в Киеве во время взрыва в квартире на проспекте Науки.