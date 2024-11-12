"Чихать хотели": Лубинец о том, почему участились убийства украинских военнопленных

Дмитрий Лубинец рассказал, почему участились убийства украинских военнопленных россиянами. По его словам, россияне приняли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права.

24 Канал пишет, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал "Радио Свобода" в Брюсселе 12 ноября, что российская сторона пытается продемонстрировать неэффективность нынешней системы международного гуманитарного права.

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Лубинец объяснил, почему участились убийства украинских военнопленных

Россия сознательно показывает всему миру, что они чихать хотели на международное гуманитарное право, на Женевские конвенции. Они сознательно показывают, что любые международные документы для них не имеют никакой юридической силы и никакой ответственности они за это не несут. Это основная проблема, с которой мы, в том числе сейчас сталкиваемся,

– рассказал Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека объяснил, что россияне сейчас взяли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, показывая, что она не существует, ее надо менять, и во время этих изменений наверняка, что они будут продвигать свои собственные интересы.

Например, Москва может стремиться к увеличению количества стран постоянных членов Совета безопасности ООН среди тех стран, которые поддерживают Россию. Лубинец объяснил, что это очень опасно для Украины.