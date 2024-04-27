Российских военных, осужденных за убийство, в 2023 году стало в 9 раз больше, нежели год до этого. Разведка Британии убеждена, что на это влияет ряд факторов, среди которых – хронические проблемы с психикой.

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Статистика впечатляет

В России в 2023 году за убийство осудили 116 военнослужащих. Как отмечает британская разведка, этот показатель на 900% выше, чем в прошлом году. В 2022 году осудили 13 российских военных, а в 2021 – всего 11.

Как писало издание New York Times со ссылкой на руководителя организации "Россия за решеткой", с фронта домой вернулось 15 тысяч заключенных, которые были помилованы за участие в войне. Всего против бывших осужденных в 2023 году было возбуждено 190 уголовных дел – в частности, 20 дел об убийстве или покушении на убийство.

Большое количество убийств, совершенных русскими солдатами, которые проходили службу, и ветеранами, вероятно, частично связана с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя к насилию,

– убеждена разведка.

Среди факторов, приводящие к росту количества убийств также относят алкоголизм и употребление наркотиков, а также низкое моральное состояние и скуку.

"Герои СВО" дома