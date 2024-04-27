Російських військових, засуджених за вбивство, у 2023 році стало у 9 разів більше, аніж рік до цього. Розвідка Британії переконана, що на це впливає ряд чинників, серед яких хронічні проблеми з психікою.

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Статистика вражає

У Росії у 2023 році за вбивство засудили 116 військовослужбовців. Як зазначає британська розвідка, цей показник на 900% вище, ніж у попередньому році. У 2022 році засудили всього 13 російських військових, а у 2021 – лише 11.

Як писало видання New York Times з посиланням на керівника організації "Росія за ґратами", з фронту додому повернулося 15 тисяч ув'язнених, які були помилувані за участь у війні. Всього проти колишніх засуджених у 2023 році було відкрито 190 кримінальних справ – зокрема, 20 справ про вбивство або замах на вбивство.

Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства,

– переконана розвідка.

Серед чинників, що призводять до зростання кількості вбивств також відносять алкоголізм і вживання наркотиків, а також низький моральний стан і нудьгу.

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