Отец убитой 9-летней Валерии запретил хоронить ее в Германии, – Bild

Отец 9-летней Валерии, которую убили в Германии, хочет приехать за телом девочки и похоронить дочь на родине. Он запретил хоронить Валерию в Германии.

По словам журналистов, в 2022 году Валерия выехала из Украины с мамой, бабушкой и сестрой, а ее отец, которому сейчас 32 года, остался в Украине и воюет в ВСУ.

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Прощание с 9-летней Валерией

Отец девочки, которого звучит Роман, заявил, что намерен приехать за телом и похоронить дочь на родине.

Я хочу забрать дочь домой и похоронить ее здесь, в Украине. Я не оставлю ее там,

– сказал он журналистам.

В ближайшее время он должен прибыть в Германию.

Также известно, что в пятницу вечером, 14 июня, почти 2000 жителей Дебельна собрались на центральной площади Обермаркт, где почтили память Валерии.

Всего в городе живет около 23 000 человек, то есть на акцию пришел каждый десятый. Со сцены выступил бургомистр Свен Либхаузер. Люди принесли цветы, свечи и мягкие игрушки, а затем запустили в небо воздушные шарики.

Что известно об убийстве 9-летней Валерии