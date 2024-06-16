Отец убитой 9-летней Валерии запретил хоронить ее в Германии, – Bild
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Отец 9-летней Валерии, которую убили в Германии, хочет приехать за телом девочки и похоронить дочь на родине. Он запретил хоронить Валерию в Германии.
По словам журналистов, в 2022 году Валерия выехала из Украины с мамой, бабушкой и сестрой, а ее отец, которому сейчас 32 года, остался в Украине и воюет в ВСУ.
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Прощание с 9-летней Валерией
Отец девочки, которого звучит Роман, заявил, что намерен приехать за телом и похоронить дочь на родине.
Я хочу забрать дочь домой и похоронить ее здесь, в Украине. Я не оставлю ее там,
– сказал он журналистам.
В ближайшее время он должен прибыть в Германию.
Также известно, что в пятницу вечером, 14 июня, почти 2000 жителей Дебельна собрались на центральной площади Обермаркт, где почтили память Валерии.
Всего в городе живет около 23 000 человек, то есть на акцию пришел каждый десятый. Со сцены выступил бургомистр Свен Либхаузер. Люди принесли цветы, свечи и мягкие игрушки, а затем запустили в небо воздушные шарики.
Что известно об убийстве 9-летней Валерии
- В понедельник, 3 июня, 9-летняя Валерия отправилась из дома в Дебельни в школу, куда она добиралась на автобусе. Однако, как отмечают в полиции, ни до учебного заведения, ни до школьного транспорта она так и не дошла.
- Во вторник, 11 июня, после восьми дней поисков, в лесном массиве между районом Россвайн в Маличе и районом Дебельн в Гермсдорфе полиция обнаружила тело девочки.
- 14 июня стало известно, что в Праге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летней украинки Валерии. Уроженец Молдовы Андрей является главным подозреваемым в убийстве девочки. Он также является бывшим кавалером ее матери.