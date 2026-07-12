О результатах следственных действий стало известно из обнародованного постановления суда.

Что обнаружили во время обысков?

Согласно материалам дела, суд постановил наложить арест на имущество, изъятое в ходе обысков. Среди вещественных доказательств – три мобильных телефона, а также большой запас боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Согласно судебным материалам, правоохранители обнаружили 124 патрона калибра 5,56 миллиметра, ящик с 400 патронами с маркировкой "20 CRTG 5,56mm., BALL M855", а также еще 100 патронов того же калибра.

Кроме того, в ходе обысков были изъяты 136 патронов с маркировкой LC 24, 172 патрона калибра 7,62×54 миллиметра, 53 патрона калибра 7,62×39 миллиметров, 25 патронов калибра 5,45 миллиметра и 74 патрона калибра 9×19 миллиметров.

Также правоохранители обнаружили 12 корпусов гранат, 16 дымовых гранат различных типов и семь запалов к ним.

В общей сложности количество изъятых патронов превышает тысячу единиц, не считая гранат, запалов и других вещественных доказательств.

В настоящее время изъятое имущество находится под арестом. Оно может быть использовано в качестве доказательств в уголовном производстве, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства предполагаемого похищения двух братьев в Киевской области и возможную причастность к этому военнослужащих.

Что известно о деле похищения двух братьев?

В ночь на 28 июня семеро мужчин проникли на территорию домовладения братьев в селе Калиновка Белоцерковского района. По данным следствия, они силой вывезли двух братьев в неизвестном направлении.

Следствие предполагает, что похищенных доставили в Полтавскую область, где их могли убить. По предварительной версии, мотивом преступления стала месть после конфликта, в ходе которого якобы оскорбили жену командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

11 июля правоохранители сообщили о раскрытии группы лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц. Подозрения предъявлены бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады, а также другим фигурантам уголовного дела.

В то же время правоохранители устанавливают местонахождение экс-командира 155 ОМБр, который, по данным следствия, самовольно покинул воинскую часть. Всех остальных подозреваемых по делу отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Впоследствии выяснилось, что Максим Мосейчук, которого вместе с братом похитили из их дома в Киевской области, был гранатометчиком и в первые дни полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева.