Убийство чеченского командира в Берлине: Германия объявила о высылке российских дипломатов

Немецкие власти объявили персонами нон грата 2 сотрудников российского посольства. Это произошло после оглашения приговора офицеру ФСБ, которого осудили за убийство Зелимхана Хангошвили.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что расправа над Хангошвили является грубым нарушением права и суверенитета ее страны. Последствия не заставили себя ждать.

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В связи с приговором суда посла России Сергея Нечаева вызвали в ведомство, где ему объявили о высылке российских дипломатов,

– говорится в сообщении.

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