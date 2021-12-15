Убийство чеченского командира в Берлине: Германия объявила о высылке российских дипломатов
15 декабря 2021 , 19:16Читати новину українською
Источник:Meduza
Немецкие власти объявили персонами нон грата 2 сотрудников российского посольства. Это произошло после оглашения приговора офицеру ФСБ, которого осудили за убийство Зелимхана Хангошвили.
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что расправа над Хангошвили является грубым нарушением права и суверенитета ее страны. Последствия не заставили себя ждать.
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В связи с приговором суда посла России Сергея Нечаева вызвали в ведомство, где ему объявили о высылке российских дипломатов,
– говорится в сообщении.
Киллер ФСБ получил пожизненный срок
- В Германии к пожизненному заключению приговорили российского агента ФСБ.
- Чего признали виновным в убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
- Преступление совершили 15 августа 2019 года в Берлине.
- По данным следствия, убийцу идентифицировали как Вадима Красикова. Он приехал в немецкую столицу с фальшивыми документами.
- В решении суда указано, что убийство Зелимхана Хангошвили заказали российские власти. Действия России охарактеризовали как государственный терроризм.
- Между тем посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что приговор суда – якобы "недружественный шаг" и "политически мотивированное решение".