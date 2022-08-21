Очень профессиональное, – Пионтковский рассказал, кто стоит за убийством дугиной
Убийство дарьи дугиной – дочери идеолога "русского мира" александра дугина – вызвало массу обсуждений и не меньше версий того, что же на самом деле произошло. Впрочем, в российской оппозиции уверены: это работа фсб.
Убийство дугиной было очень профессиональным, что указывает на то, что за этим стоят спецслужбы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
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Кто убил дугину
Понятно, что это русские спецслужбы. дугин хорошо известен как такой неформальный духовный вождь ультрафашистской "партии", которая в последнее время все больше критикует путина как "недостаточно фашиста",
– рассказал россиянин.
Он вспомнил о более знакомом для украинцев представителе этого движения – игоре гиркине-стрелкове. По словам публициста, раздражение путина относительно гиркина растет с каждым его эфиром.
"В последнее время он уже призывает путина повеситься. дугин таких персональных выпадов себе не позволял, но очевидно чувствовалась его отстраненность от путина – что он считает того недостаточно решительным в уничтожении Украины", – заявил Андрей Пионтковский.
В тот вечер на фестивале как раз собрался дугин, его дочь и единомышленники, чтобы обсудить, "как им лучше уничтожить Украину".
Андрей Пионтковский об убийстве дугиной: смотрите видео
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российский оппозиционер убежден, что вопрос дугина и его сторонников начал беспокоить окружение путина именно сейчас – когда он отчаянно, но безуспешно пытается добиться замораживания конфликта.
Перед такими дипломатическими шагами особенно необходимо закрыть голос этой "партии". Вчерашнее убийство – это предупреждение дугину, чтобы он не переходил ту линию, которую давно перешел гиркин, и оставался лояльным к фюреру.
– объяснил Андрей Пионтковский.
Именно для этого, по его убеждению, и была продумана с садистской жестокостью эта сцена убийства, активное участие в которой принимал сам дугин.
"Он приехал вместе с дочерью на этот фестиваль ненависти к Украине. Он не водит авто, поэтому обратно должен был ехать так же. Но кто-то уговорил его пересесть в другой автомобиль, который поехал следом за дарьей", – заметил публицист.
По его мнению, дугина специально подвезли к месту демонстративной казни его дочери.
Убийство дарьи дугиной: коротко
- Событие произошло поздно вечером 20 августа. дарья дугина возвращалась из организованного ее отцом форума ненависти к Украине. В тот момент ее авто внезапно взорвалось.
- Вместе с ней ехать с вечеринки русской нечисти должен был и ее отец – главный идеолог Владимира Путина Александр Дугин. Впрочем, в последний момент его убедили сесть в другой автомобиль.
- российские пропагандисты сразу начали обвинять Украину. Мол, убийство дугиной, о которой в нашей стране до вчера никто и не знал, организовали наши спецслужбы.
- Утром 21 августа сам александр дугин оказался в больнице. Что же случилось с идеологом "русского мира" – неизвестно.