Очень профессиональное, – Пионтковский рассказал, кто стоит за убийством дугиной

Убийство дарьи дугиной – дочери идеолога "русского мира" александра дугина – вызвало массу обсуждений и не меньше версий того, что же на самом деле произошло. Впрочем, в российской оппозиции уверены: это работа фсб.

Убийство дугиной было очень профессиональным, что указывает на то, что за этим стоят спецслужбы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Кто убил дугину

Понятно, что это русские спецслужбы. дугин хорошо известен как такой неформальный духовный вождь ультрафашистской "партии", которая в последнее время все больше критикует путина как "недостаточно фашиста",

– рассказал россиянин.

Он вспомнил о более знакомом для украинцев представителе этого движения – игоре гиркине-стрелкове. По словам публициста, раздражение путина относительно гиркина растет с каждым его эфиром.

"В последнее время он уже призывает путина повеситься. дугин таких персональных выпадов себе не позволял, но очевидно чувствовалась его отстраненность от путина – что он считает того недостаточно решительным в уничтожении Украины", – заявил Андрей Пионтковский.

В тот вечер на фестивале как раз собрался дугин, его дочь и единомышленники, чтобы обсудить, "как им лучше уничтожить Украину".

Андрей Пионтковский об убийстве дугиной: смотрите видео

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российский оппозиционер убежден, что вопрос дугина и его сторонников начал беспокоить окружение путина именно сейчас – когда он отчаянно, но безуспешно пытается добиться замораживания конфликта.

Перед такими дипломатическими шагами особенно необходимо закрыть голос этой "партии". Вчерашнее убийство – это предупреждение дугину, чтобы он не переходил ту линию, которую давно перешел гиркин, и оставался лояльным к фюреру.

– объяснил Андрей Пионтковский.

Именно для этого, по его убеждению, и была продумана с садистской жестокостью эта сцена убийства, активное участие в которой принимал сам дугин.

"Он приехал вместе с дочерью на этот фестиваль ненависти к Украине. Он не водит авто, поэтому обратно должен был ехать так же. Но кто-то уговорил его пересесть в другой автомобиль, который поехал следом за дарьей", – заметил публицист.

По его мнению, дугина специально подвезли к месту демонстративной казни его дочери.

Убийство дарьи дугиной: коротко