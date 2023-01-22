Прекрасно знаю людей, которые его казнили, – Буданов об убийстве Киреева и причастность СБУ

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, был ли Денис Киреев российским шпионом, как утверждают некоторые СМИ. Он также высказался по поводу его гибели и причастности СБУ.

Кирилл Буданов заявил, что он "прекрасно знает людей, которые казнили Киреева" и что по поводу этого убийства у него был персональный разговор с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым.

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Денис Киреев – участник украино-российских переговоров в Беларуси. Он был штатным сотрудником ГУР МО. 5 марта 2022 стало известно, что Дениса Киреева застрелили в центре Киева. Тогда УП со ссылкой на собственные источники сообщило, что Служба безопасности Украины якобы имела данные о государственной измене Киреева.