Убийство депутата в Великобритании: полиция установила личность нападавшего
Источник:Sky news
Депутат Великобритании Дэвид Эймесс погиб на встрече с избирателями 15 октября. Полиция сразу же задержала нападавшего и уже имеет предварительные данные о нем.
К убийству причастен 25-летний мужчина из Сомали. Ранее он не попадал в поле зрения спецслужб.
Напомним Резня в церкви: британского депутата убили на встрече с избирателями
Кто совершил нападение на Дэвида Эймесса
По данным источников СМИ, нападающим оказался Али Харби Али. Он является гражданином Великобритании, но родом из Сомали. Ранее он не попадал в поле зрения британских служб безопасности.
Выяснилось, что подозреваемый непродолжительное время был связан с государственной программой Prevent ("Предотвращение"). Ее цель – предотвратить привлечение людей к терроризму. Действительно ли был Али Харби Али причастен к терроризму, пока неизвестно.
Убийство депутата в Великобритании: главное
- 15 октября в Великобритании убили члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эймесса.
- Политика несколько раз ударили ножом в методистской церкви во время его встречи с избирателями.
- После первых следственных действий правоохранители определили убийство Эймесса как теракт.
- Эймесс был членом парламента почти 40 лет – с 1983 года, у него остались 5 детей.