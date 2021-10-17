Убийство депутата в Великобритании: полиция установила личность нападавшего

Депутат Великобритании Дэвид Эймесс погиб на встрече с избирателями 15 октября. Полиция сразу же задержала нападавшего и уже имеет предварительные данные о нем.

К убийству причастен 25-летний мужчина из Сомали. Ранее он не попадал в поле зрения спецслужб.

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Кто совершил нападение на Дэвида Эймесса

По данным источников СМИ, нападающим оказался Али Харби Али. Он является гражданином Великобритании, но родом из Сомали. Ранее он не попадал в поле зрения британских служб безопасности.

Выяснилось, что подозреваемый непродолжительное время был связан с государственной программой Prevent ("Предотвращение"). Ее цель – предотвратить привлечение людей к терроризму. Действительно ли был Али Харби Али причастен к терроризму, пока неизвестно.

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