До вбивства причетний 25-річний чоловік із Сомалі. Раніше він не потрапляв у поле зору спецслужб.

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За даними джерел ЗМІ, нападником виявився Алі Харбі Алі. Він є громадянином Великої Британії, але походить із Сомалі. Раніше він не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.

З'ясувалось, що підозрюваний нетривалий час був пов'язаний з державною програмою Prevent ("Запобігання"). Її мета – запобігти залученню людей в тероризм. Чи насправді був Алі Харбі Алі причетний до тероризму, поки невідомо.

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