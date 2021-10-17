До вбивства причетний 25-річний чоловік із Сомалі. Раніше він не потрапляв у поле зору спецслужб.

Нагадаємо Різанина у церкві: британського депутата вбили на зустрічі з виборцями

Хто скоїв напад на Девіда Еймесса

За даними джерел ЗМІ, нападником виявився Алі Харбі Алі. Він є громадянином Великої Британії, але походить із Сомалі. Раніше він не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.

З'ясувалось, що підозрюваний нетривалий час був пов'язаний з державною програмою Prevent ("Запобігання"). Її мета – запобігти залученню людей в тероризм. Чи насправді був Алі Харбі Алі причетний до тероризму, поки невідомо.

Убивство депутата у Великій Британії: головне

  • 15 жовтня у Великій Британії вбили члена парламенту від Консервативної партії Девіда Еймесса.
  • Політика кілька разів ударили ножем в методистській церкві під час його зустрічі з виборцями.
  • Після перших слідчих дій правоохоронці визначили вбивство Еймесса як теракт.
  • Еймесс був членом парламенту майже 40 років — з 1983, у нього залишилися 5 дітей.