Кто и зачем взорвал автомобиль дочери наставника путина

Многие СМИ рф и Украины написали о смерти дарьи дугиной. Обстоятельства смерти дарьи дугиной – это взрыв автомобиля в котором она ехала.

В течение нескольких часов после случившегося, главарь псевдореспублики в Донецкой области денис пушилин заявил, что это "работа" украинских спецслужб.

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Версии пропагандистов

Близкий к кремлю политтехнолог – марат баширов (который в 2014 году был главой правительства квазиформирования на Луганщине), сообщил, что об этом инциденте уже доложили президенту рф.

Пропагандисты рф уже взяли в информационную работу смерть дарьи дугиной, как "сакральной жертвы", обвиняя во всем украинские спецслужбы. В свою очередь пропаганда рф, называет дугину последователем отца в политических взглядах по отношению Украины и уже оперативно вбросили серию роликов, где дугина рассуждает о "потере соборности Украины".

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Мое мнение, что дарью дугину ликвидировали спецслужбы рф для того, чтобы:

Создать информационный повод в виде "Они уже убивают наших детей, завтра они придут к вам"; Скорее всего, ликвидация дугиной входит в список провокаций кремля ко Дню Независимости Украины, чтобы обосновать какой-то ответ, или к примеру обосновывать в обществе более жесткую мобилизацию; Наказать дугина.

Это в духе спецслужб рф. Вспомните, какой был главный просчет у кремля в начале войны - идеологический. дугин, априори принимал участие в идеологическом плане подрыва Украины, а с 2014 по 2022 годы жестко и открыто критиковал путина за то, что в 2014 году путин не начал полномасштабную агрессию против Украины.

А когда идеологическая составляющая провалилась, дугина решили наказать. Убивать дугина кремлю было не выгодно – это бы его героизировало в российском обществе, а в россии может быть только один герой. А смерть дочери, да еще и собственными глазами, для любого родителям – это будет больно.

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