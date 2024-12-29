Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Наталью Романик, которая представляет интересы дочери Ирины Фарион, в интервью ТСН.

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Новые детали в деле об убийстве Ирины Фарион

Адвокат в интервью рассказала, что, по ее мнению, в деле об убийстве Фарион доказательств предостаточно. Что касается процесса расследования, то Романик считает, что это дело чести львовской полиции. В то же время адвокат отметила, что раскрыть преступление удалось именно благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город".

Отвечая на вопрос, почему часть общества не верит в виновность 18-летнего Зинченко, Романик отметила, что таким людям "следует погуглить, что такое "Эффект Даннинга - Крюгера"", ведь многие люди из-за некомпетентности в уголовном процессе делают поспешные выводы. Вместе с тем, адвокат считает главным мотивом действий Зинченко когнитивный диссонанс.

Ключевой мотив – когнитивный диссонанс. Война... и мальчик, что является военнообязанным, одновременно что-то ищет о дорогах и о загранпаспорте Румынии. Очень патриотические запросы... Я могу иметь только предположения, которые строятся на фактах, на материалах дела,

– добавила адвокат.

Романик считает, что Зинченко готовился к преступлению как минимум с апреля 2024 года.

Напомним, что, что Ирину Фарион застрелили возле собственного дома 19 июля 2024 года. Злоумышленник почти в упор выстрелил в языковеда и скрылся. Врачи приложили максимальные усилия, чтобы спасти Фарион, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Во время расследования в гаджете Зинченко нашли фразу: "Я санитар этого общества". Эта информация ранее появилась в сети, и сейчас ее подтвердила адвокат. По ее словам, он писал эту фразу до задержания, а после на допросе – "немного проболтался и замолчал".

Сейчас Романик надеется, что виновный в убийстве Ирины Фарион получит пожизненное заключение. Она также отметила, что следователи добропорядочно вели расследование и "не угождали обществу".

В то же время мать Вячеслава Зинченко убеждена, что ее сын не виновен в убийстве Ирины Фарион. Женщина убеждена, что нет ни одного доказательства его причастности к преступлению. Более того, в ноябре на судебное заседание, на котором Зинченко избирали меру пресечения, пришла его "группа поддержки". Женщины приехали из разных городов Украины, надели футболки с изображением парня и заявили, что не верят в его вину.