Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион говорит, что следствию надо искать женщину

Адвокат подозреваемого в убийстве профессора и общественного деятеля Ирины Фарион не исключает, что ее могла убить женщина. Он заявил, что его "удивляет сейчас то, почему следствие остановилось и не движется дальше".

Об этом защитник подозреваемого Игорь Сулима сказал в интервью Українським Новинам.

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Журналисты поинтересовались у адвоката подозреваемого в убийстве Фарион, может ли быть такое, что парень покрывает кого-то, если он не непосредственный исполнитель, или знает, кто это сделал.

Это уже нужно спрашивать его. Все возможно. Мы можем взять любую версию и она будет иметь право на жизнь. Другой вопрос – подтвердится ли эта версия. Мы можем выдвигать версию, что это было шоу, можем выдвигать версию, что это было несколько человек. Возможно даже, что это была женщина. Все возможно,

– заявил адвокат.

Также защитник подозреваемого удивлен тем, что следствие остановилось на его клиенте и не движется дальше.

"Досудебное расследование продолжается только по моему подзащитному. А если это не он? Что вы соберете после полугода или года? Ничего. Кого вы найдете через год? Никого. Если это сделал кто-то другой, его уже просто нет в Украине. А кто у нас сейчас может спокойно выехать из Украины? Женщина. Никто не обращал внимание на посторонних лиц, которые ходили там и попадали на камеры. Там женщина прошла, там еще кто-то и так далее. Все обратили внимание на моего подзащитного, потому что он преступник, который якобы хочет убить кого-то и одевается как клоун", – возмутился адвокат.