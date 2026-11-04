Не признал вины: Зинченко обжаловал пожизненный приговор за убийство Фарион

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство лингвистки Ирины Фарион Вячеслав Зинченко обжаловал приговор в суде. Апелляционная жалоба на решение коллегии судей была подана в последний день срока, предусмотренного законом.

Как сообщило "Суспильне" со ссылкой на собственные источники, жалоба поступила в Шевченковский районный суд Львова 3 ноября. Эту информацию журналистам также подтвердила адвокат обвиняемого Диана Кара.

Каковы подробности?

Апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Вячеслав Зинченко подал 3 ноября.

Согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, у стороны защиты было 30 дней с момента оглашения приговора для подачи апелляции.

Коллегия судей назначила максимальное наказание

Приговор вынесли 1 октября судьи Петр Невойт, Павел Эдер и Александра Баева. Они признали Зинченко виновным в совершении преступления, хотя обвиняемый во время заседаний категорически отрицал свою причастность.

Сначала действия фигуранта квалифицировали как умышленное убийство, что предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Впоследствии правоохранители изменили обвинение на убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием, поэтому ему грозило пожизненное заключение.

Прокурор Дмитрий Петлеваный отмечал, что следователи назначили более 60 экспертиз, допросили более 1 500 свидетелей и проанализировали терабайты записей с камер наблюдения.

Нападение произошло возле дома лингвистки

Нападение на Ирину Фарион произошло вечером 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил ей в голову возле подъезда и скрылся, а через несколько часов потерпевшая скончалась в больнице Святого Пантелеймона.

Через несколько дней тогда еще 18-летнего подозреваемого разыскали и задержали в Днепре. Судебные прения по делу продолжались до середины сентября 2026 года, после чего судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения.

Напомним, ранее мы писали, что обвинительный акт в отношении Вячеслава Зинченко был передан в суд еще в декабре 2024 года.