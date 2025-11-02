Страшное преступление, к которому я не имею никакого отношения, – Кучма об убийстве Гонгадзе

Леонид Кучма назвал убийство журналиста Георгия Гонгадзе "спецоперацией против Украины". Кроме того, подчеркнул, что "не имеет никакого отношения к преступлению".

По мнению второго президента Украины, тогдашнее событие использовали для дестабилизации государства и ослабления власти. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на интервью Леонида Кучмы для BBC.

Смотрите также "Не думаю, что он меня понял": Кучма вспомнил встречи с Путиным в 2000-х

Что сказал Кучма об убийстве журналиста?

Второй президент Украины назвал убийство Георгия Гонгадзе "страшным преступлением" и вспомнил, как в 2000 году для всего общества это стало шоком. Он добавил, что его тогда обвинили в причастности к трагедии.

Меня обвинили в страшном преступлении, к которому я не имею никакого отношения. Помню, как в одном разговоре в те дни я сказал: В нашей политике и до этого было по колено грязи. А теперь еще и кровь,

– сказал Кучма.

По словам тогдашнего президента, уже сегодня есть подтверждение, что убийства и теракты всегда были инструментами российских спецслужб. Он вспомнил о подрывах жилых домов в Москве в 1999 году и заказных убийствах.

Кучма утверждает, что и в случае с Гонгадзе речь шла об операции ФСБ, направленную на дестабилизацию Украины и ослабление власти.

Второй президент также заявил, что впоследствии доступ к материалам дела "получили и те, кто в свое время возглавлял антикучмистские протесты". Они, мол, также пришли к выводу, что убийство журналиста было "спецоперацией ФСБ против Украины".

Что известно об убийстве Гонгадзе?

Георгий Гонгадзе – украинский журналист, основатель "Украинской правды". Его похитили вечером 16 сентября 2000 года после выхода из одного из домов в Киеве. Поиски продолжались более месяца. 2 ноября того же года в Таращанском лесу нашли обезглавленное тело журналиста.

Похитили Гонгадзе генерал Алексей Пукач, тогдашний начальник главного управления уголовного розыска МВД Украины, и милиционеры Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович.

Вскоре разразился "кассетный скандал". Бывший охранник президента Кучмы Николай Мельниченко обнародовал записи, якобы сделанные в кабинете главы государства. На них был слышен голос, похожий на голос Кучмы, который вспоминал в разговоре Гонгадзе.

Это повлекло протесты, политический кризис и требования отставки президента. Сам Кучма до сих пор отрицает причастность.

В 2003 – 2004 годах следствие установило исполнителей из МВД, а в 2008 году их осудили. Генерала Алексея Пукача, который задушил Гонгадзе и приказал вывезти тело, задержали только в 2009-м. В 2013 году суд признал его виновным и назначил пожизненное заключение.

Несмотря на наказание исполнителя, вопрос о заказчиках остался открытым.