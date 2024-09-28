Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла погиб в результате авиаудара: что известно на данный момент

ЦАХАЛ официально заявил о гибели лидера и одного из основателей "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит во время израильского авиаудара по подземному штабу группировки. Позже группировка подтвердила смерть своего лидера.

Насралла погиб 27 сентября в результате авиаудара Израиля по Бейруту. Главное о ликвидации лидера "Хезболлы" – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о гибели Хасана Насраллы

ЦАХАЛ объявил, что израильские истребители провели целенаправленный удар по центральному штабу "Хезболлы", расположенном под землей под жилым домом в районе Дахия в Бейруте. Удар был осуществлён на основании полученной информации о том, что в штабе собрались все руководители "Хезболлы", как указано в официальном заявлении.

Важно. Хасан Насралла как центральное лицо, принимающее решения, и стратегический лидер "Хезболлы", был главной целью удара.

При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви в субботу утром заявил, что убийство Насраллы "не последняя мера в арсенале Израиля".

Послание Израиля простое: мы достанем любого, кто угрожает гражданам Израиля. На севере, на юге и в отдаленных местах,

– сказал Ха-Леви.

"Хезболла" официально подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы

Руководство "Хезболлы" подтвердило смерть своего лидера в течение нескольких часов. Об этом сообщил телеканал "Аль-Манар", связанный с организацией. Насраллу назвали "мучеником", а в заявлении группировки указали, что она продолжит борьбу против Израиля.

В СМИ сообщали со ссылкой на источники, близкие к "Хезболла", что Насралла после начала израильских ударов перестал выходить на связь. При этом, по данным источника, лидер движения находится в безопасности. Телеграмм-каналы, связанные с "Хезболлой", также отрицали гибель Насраллы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи первым высказался о ситуации. Он осудил действия Израиля, но не коснулся основного вопроса – судьбы Насраллы.

"Расправа над беззащитным народом в Ливане еще раз продемонстрировала всем свирепость неистовой сионистской собаки и доказала недальновидность и глупость политики лидеров узурпаторского режима", – цитирует AFP слова Хаменеи.

Зато Reuters со ссылкой на источник, близкий к "Хезболле", сообщило, что Насралла может быть жив. То же самое говорило и иранское информагентство Tasnim.

Неназванный израильский чиновник также заявил, что Насралла присутствовал в командном центре и что "никто там не смог бы выжить".

Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насраллы

27 сентября Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, использовав более 80 бомб для ликвидации Хасана Насраллы.

Важно! Удар ЦАХАЛ 27 сентября по центральной штаб-квартире "Хезболлы" был четвертой атакой на столицу Ливана за почти год после начала конфликта.

Операция под названием "Новый порядок" привела к гибели Насраллы; это была четвертая атака на столицу Ливана за почти год после начала конфликта.

По словам израильского чиновника, знакомого с ударом, Иерусалим использовал во время удара разрушители бункеров – боеприпасы, предназначенные для проникновения в подземные цели. Пока непонятно, был ли удар успешным.

"Хезболла" при Насралле стала одной из самых жестоких вооруженных группировок

Хасан Насралла возглавил ливанское шиитское движение "Хезболла" в 1992 году, после того, как погиб его предшественник на посту главы генерального секретаря Аббас Мусави, убитый ракетным ударом израильских ВВС.

Вскоре после прихода Насраллы к руководству "Хезболлы" движение совершило два теракта в Аргентине, направленные против посольства Израиля и Еврейского культурного центра. Также при Насралле "Хезболла" перешла к регулярным обстрелам севера Израиля.

Справка. После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и состоявшейся после этого военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа,, Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрел до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газа.

В результате удара Израиля мог погибнуть ряд генералов

Представители Исламского режима в Иране заявили, что несколько командующих IRCG, включая бригадного генерала Аббаса Нилфорушана, заместителя командующего по операциям КСИР, были убиты во время вчерашнего авиаудара Израиля.

Так, бригадный генерал Аббас Нилфорушан также погиб во время авиаудара по Насралле. Он был заместителем командующего по операциям IRCG и исполняющим обязанности командующего операциями сил Кудс в Сирии и Ливане.

Аббас Нилфорушан также погиб во время авиаудара по Насралле / Visegrád 24

Кто станет преемником Насраллы

Преемником убитого главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы может стать Хашем Сафиддин. Он является вторым командиром группировки.

Важно! В 2017 году Государственный департамент США объявил Сафиддина террористом, а в июне он пригрозил масштабной эскалацией против Израиля после убийства еще одного командира "Хезболлы".

Сафиддин выжил во время пятничных израильских атак на Бейрут, в результате которых погиб Насралла.

Почему устранение Хасана Насраллы имеет значение для всего мира

Эксперт по безопасности профессор Дан Шуфтан из университета Хайфы прокомментировал убийство главаря "Хезболлы".

Убийство Насраллы – это не просто израильско-арабское событие, это веха для всего мира. Это в сто раз важнее убийства лидера ХАМАС. Хасан Насралла был как военным лидером армии, которая имеет больше баллистических ракет, чем большинство стран мира, но и религиозным лидером. Он был героем и вдохновителем для миллионов людей, которые верили в новый мировой порядок во главе с исламистами,

– сказал он.

По его словам, гибель Насраллы лишает исламистов фигуры, объединяющей, а Иран – важнейшего инструмента его региональной политики.