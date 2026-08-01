Основатель KRAKEN говорит о задержании ветерана подразделения и связи с убийством Комарова на Бали

В Киеве задержали ветерана подразделения KRAKEN Глеба Новостройного с позывным "Днепрянин". Военного могут обвинить в причастности к убийству Игоря Комарова на Бали.

Об этом написал основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.

Что известно о задержании Глеба Новостройного?

Немичев отметил, что Глеб Новостройный 4 года служил в штурмовой роте KRAKEN, а в 2025 году был уволен со службы по состоянию здоровья.

"Глеб – футбольный болельщик "Днепра", и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Харькова", – написал основатель KRAKEN.

Он также подчеркнул, что на данный момент получить достоверную информацию по делу, в котором фигурирует Новостройный, сложно, ведь оно засекречено. Известно лишь, что 1 августа в 14:30 Печерский районный суд Киева должен был рассмотреть вопрос об избрании ветерану меры пресечения.

Из неофициальных источников поступает информация, что его могут привлечь к ответственности за причастность к убийству офисного работника (вероятно, речь идет об Игоре Комарове – 24 Канал) на Бали,

– подчеркнул Константин Немичев.

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Напомним, 15 февраля на индонезийском острове Бали в районе Джимбарана похитили украинца Игоря Комарова. На месте его исчезновения правоохранители обнаружили лишь личные вещи. После этого в Telegram-каналах начали появляться видеообращения мужчины, в которых он просил родных заплатить за его освобождение выкуп в размере 10 миллионов долларов.

В конце февраля на Бали обнаружили расчлененные останки человека. Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат Игорю Комарову. По версии полиции, украинца удерживали на одной из вилл, после чего убили. Среди подозреваемых – группа лиц, которых в настоящее время разыскивает Интерпол.

На видео, опубликованных в телеграм-каналах, Комаров также заявлял о своей причастности к деятельности мошеннических колл-центров в Днепре, которые, по его словам, работали под прикрытием отдельных должностных лиц. Отметим, что эти заявления были сделаны во время пребывания мужчины в плену, а их достоверность независимо не подтверждена.

Кроме того, правоохранители установили личности пяти подозреваемых, причастных к похищению и жестокой расправе над мужчиной. Среди них трое граждан Украины – 34-летний Денис Галушко, 28-летний Роман Мельник и 42-летний Василий Немеш. Также в списке фигурируют гражданин России Николай Петрик и гражданин Казахстана Владислав Аханов.