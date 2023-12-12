В дискуссиях поставлена точка – Киву ликвидировала СБУ, – эксперт

После публикации СМИ фото тела Ильи Кивы со ссылкой на источники в СБУ в дискуссии, кто ликвидировал предателя, поставлена окончательная точка.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. По его словам, публикация этих фото от источников СБУ поставила точку в дискуссиях, которые пытались навязать отдельные блоггеры.

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"Ликвидация Кивы – это очередная спецоперация СБУ. Причем успешно спланированная и организованная. Предателя "вели" давно, изучали до деталей маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. И это в самом логове врага, несмотря на охрану и внимание к нему вражеских спецслужб", – подчеркивает экс-нардеп.

Эксперт считает неуместным вопрос, приемлем ли такой метод наказания предателей.

Дело здесь не в отдельно взятом Киве, который, кстати, многократно прямо призывал к геноциду украинцев (его и ликвидировали на месте, где он любил записывать антиукраинские видео). Просто ликвидация одного изменника дестабилизирует работу 10 других. Все эти беглецы и коллаборанты сейчас в панике, плохо спят, пугаются собственной тени, увеличивают охрану и ищут "безопасные бункеры" вместо того, чтобы ходить по эфирам и заниматься другой антиукраинской деятельностью,

– пишет Черненко.

Экс-нардеп ссылается на опыт "Моссада" и ОУН.

"Именно так и действовал израильский "Моссад", который находил и ликвидировал врагов еврейского народа по всему миру, особенно не беспокоясь о том, что скажут другие. Хорошо известны "атентаты", которые практиковала Организация Украинских Националистов в 30 – 40-х годах прошлого века. У ОУН был свой список предателей и палачей, подлежащих ликвидации. Поэтому "список Малюка" полностью в исторических традициях украинских освободительных движений", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ опубликовал фото от источников в СБУ с места ликвидации предателя Ильи Кивы.