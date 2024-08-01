В Киеве будут судить женщину, которая на праздновании дня рождения убила именинника

В сентябре 2023 года в столице во время выяснения отношений женщина ударила 66-летнего мужчину ножом в шею. Киевлянин, праздновавший в то время свой день рождения, погиб на месте.

Правоохранители завершили досудебное следствие и направили обвинительный акт в суд. Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Убийство именинника в Киеве

Как рассказали в полиции, в сентябре 2023 года в полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что в Оболонском районе умер гражданин с ножевым ранением.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что во время празднования дня рождения между мужчиной и гостьей развязалась ссора. В ходе конфликта 56-летняя местная жительница ударила 66-летнего именинника ножом в шею, после чего убежала. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия,

– рассказали правоохранители.

Место, где произошло убийство / фото полиции

Полицейские установили личность подозреваемой, задержали ее и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Сейчас женщину ждет суд.

Женщина, которую обвиняют в убийстве мужчины / фото полиции