"Неспособен к суду": убийца украинки Ирины Заруцкой не сможет быть наказанным

В Северной Каролине мужчину, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, признали психически неспособным к суду. Это означает, что он не может предстать перед судом, поскольку не способен осознавать ход процесса.

Об этом пишет Daily Wire.

Понесет ли обвиняемый наказание за убийство?

Суд признал психически непригодным к участию в судебном процессе виновника в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Такое решение суд принял на основании обследования 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего в Центральной региональной больнице 29 декабря 2025 года. Его признали "непригодным к судебному разбирательству".

Справка. По законам Северной Каролины, где происходит судебный процесс, суд оценивает, способен ли обвиняемый понимать процесс и участвовать в собственной защите. Если его определяют неспособным к суду, он не может быть привлечен к ответственности или наказан.

К слову, мать Брауна рассказала местным медиа, что ранее требовала принудительного лечения сына, и ему диагностировали шизофрению.

Международная огласка дела: подробности

Дело об убийстве украинской беженки вызвало международное возмущение из-за политики общественной безопасности города. Известно, что уголовный список Брауна насчитывает 14 предыдущих арестов за преступления, в частности вооруженное ограбление и нападение с использованием смертельного оружия. Он отбыл пять лет за решеткой за вооруженное ограбление, но избежал тюремного заключения по нескольким другим делам.

Через два месяца после трагедии губернатор-демократ Джош Стайн подписал "Закон Ирины", который предусматривает пересмотр аспектов системы уголовного правосудия штата. Закон отменил определенные формы безналичного залога и ввел строгие требования к освобождению в суд за насильственные преступления.

Дональд Трамп также отреагировал на жестокое убийство, мол, подозреваемого следует приговорить к смертной казни. А также призвал усилить меры безопасности по примеру Вашингтона, которого патрулирует американская Нацгвардия. Тогда как Илон Маск пообещал выделить средства на муралы с изображением украинки.

Что известно об этом деле?