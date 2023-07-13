В движении сопротивления подчеркнули, что это мероприятие непременно "будет веселым". Они также заинтриговали, что собираются "похоронить Станислава Ржицкого громко".

Смотрите также Ежедневное прокаливание врага: на Юге "хлопок" накрыл склады и живую силу россиян

"Атеш" идет на похороны Ржицкого

Партизаны подчеркнули, что российские военные в скором времени планируют похоронить капитана Ржицкого в оккупированном Севастополе в Крыму. Они отметили, что его тело готовят в Краснодарском морге к похоронам.

Мы уже готовимся провести его в последний путь. На его похоронах будет множество высоких чинов из военных, так что будет весело,

– отметили в "Атеше".

Движение сопротивления также напомнило, что экс-командир подводной лодки "Краснодар" совершил множество военных преступлений, нанеся удары по мирным городам Украины и убив множество детей. После этого его ликвидировал неизвестный добрый человек.

В заключение в "Атеше" заверили, что они уничтожат всех российских военных преступников.

Что известно о смерти Ржицкого