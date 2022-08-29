Убийство коллаборанта ковалева могло быть инсценировкой, – СМИ

Коллаборанта алексея ковалева, вероятно, убили в Железном Порту на Херсонщине. Но есть информация и о том, что речь идет об инсценировке.

Об этом сообщило несколько источников издания "Мост" в правоохранительных органах. Однако другие СМИ писали о гибели ковалева.

Заметьте Нардепа-предателя ковалева убили в Железном Порту, – Хлань

ковалев может быть убит или жив

"Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" заверила, что получила подтверждение информации о смерти ковалева.

Издание "Мост" сообщило, что также имеет такое подтверждение – от нескольких источников в правоохранительных органах. Впрочем, они достаточно опосредованные: факт покушения источники не отрицают, однако осторожны в формулировках относительно его последствий.

Мол, есть вероятность, что оккупанты устроили инсценировку смерти нардепа-изменника.

первыми о гибели ковалева начали писать пророссийские телеграм-каналы. Один из них, в частности, дважды публиковал сообщения о смерти и дважды удалял.

С гибелью или не гибелью ковалева много вопросов. Среди них, скажем, и такое: в сети распространяли информацию как о ножевых ударах на теле коллаборанта, так и о получении нардепом-коллаборантом двух огнестрельных ранений – в живот и голову.

По данным местных, ковалева видели в Голой Пристани, также там были вооруженные российские военные. Но что, в конце концов, произошло – доподлинно неизвестно.

Кратко об убийстве ковалева

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что нардепа-предателя ковалева убили в Железном Порту.

ковалев с марта жил на территории оккупированной Херсонщины и сотрудничал с оккупантами.

За это ковалеву грозит (или уже грозило) заключение до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.

Смотрите также – россия усилила атаки на одном из направлений: видео