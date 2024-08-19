В Одесской области мужчина жестоко убивает котят: полиция начала проверку

В Одесской области полиция заметила новость, что в городе Арциз мужчина может убивать котят. Информацию правоохранители нашли в интернете.

Полиция Одесской области сообщила об инциденте 19 августа 2024 года. По выявленной информации сведения зарегистрировали.

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Что известно о вероятном убийстве котят

Сегодня, 19 августа, в ходе мониторинга интернет-ресурсов правоохранители обнаружили новость о том, что в Арцизе, на свалке, мужчина забивает бездомных котят,

– рассказали в полиции.

По их данным, в территориальное подразделение полиции заявлений и сообщений о жестоком обращении с животными не поступало.

Несмотря на это, полиция проверяет, действительно ли мужчина на свалке в Арцизе убивает котят.

Кстати, в Яготине Киевской области женщина сбросила с моста собаку. Животное спасли и доставили в ветлечебницу. Однако в отношении женщины открыли дело о жестоком обращении с животным.

Кроме того, в Черниговской области неизвестные повесили двух собак на мосту. Виновным грозит до 9 лет тюрьмы.