В Одесской области мужчина жестоко убивает котят: полиция начала проверку
Источник:Полиция Одесской области
В Одесской области полиция заметила новость, что в городе Арциз мужчина может убивать котят. Информацию правоохранители нашли в интернете.
Полиция Одесской области сообщила об инциденте 19 августа 2024 года. По выявленной информации сведения зарегистрировали.
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Что известно о вероятном убийстве котят
Сегодня, 19 августа, в ходе мониторинга интернет-ресурсов правоохранители обнаружили новость о том, что в Арцизе, на свалке, мужчина забивает бездомных котят,
– рассказали в полиции.
По их данным, в территориальное подразделение полиции заявлений и сообщений о жестоком обращении с животными не поступало.
Несмотря на это, полиция проверяет, действительно ли мужчина на свалке в Арцизе убивает котят.
Кстати, в Яготине Киевской области женщина сбросила с моста собаку. Животное спасли и доставили в ветлечебницу. Однако в отношении женщины открыли дело о жестоком обращении с животным.
Кроме того, в Черниговской области неизвестные повесили двух собак на мосту. Виновным грозит до 9 лет тюрьмы.