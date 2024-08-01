Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Иран прямо обвинил Израиль в ликвидации лидера ХАМАС. Однако израильские военные отказались комментировать его смерти.

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Деятельность спецслужб

Рейтерович отметил, что не стоит исключать причастность и других спецслужб к смерти Исмаила Гании. Есть те, кто могут быть заинтересованы в эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Это может быть Россия – Владимиру Путину было бы выгодно, чтобы Иран сейчас начал какие-то боевые действия против Израиля. Это могло бы отвлечь внимание США,

– предположил политолог.

Однако, по его мнению, такие действия России было бы сложно скрыть.

Как состоялась ликвидация

По словам Игоря Рейтеровича, убийство лидера ХАМАС является провалом иранской системы безопасности. Это позволило или залететь самолету в их воздушное пространство, или с территории Ирана кто-то, кто долго готовился, запустил какое-то устройство со взрывчаткой.

Я думаю, что, возможно, мы узнаем, кто это сделал, ведь Иран пообещал возмездие. Эта история важна также тем, что Исмаил Гания скрывался в этой стране, но его нашли и там. Это может быть намек на то, что каждый понесет наказание за свои преступления, где бы ни был,

– сказал он.