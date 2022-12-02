Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, вступит ли Беларусь в войну против Украины.
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Макей был контактом с Западом и Китаем.
Пионтковский рассказал, что Макей был контактом Лукашенко с Западом и даже Китаем. Теперь Лукашенко остался без этих связей. В свое время он стремился к такой же индульгенции, как Токаев, для безопасных поездок в Москву.
Было заявление Китая, что он полностью поддерживает территориальную целостность Казахстана. А кто ставит под вопрос территориальную целостность Казахстана? Пропагандисты, которые говорят, что после того, как они разберутся с Украиной, им обязательно нужно будет заняться Казахстаном,
– отметил российский публицист.
Пионтковский за то, что убийство Макея и было формой ликвидации Лукашенко: смотрите видео
Лукашенко сейчас в Москве
Он продолжил, что Лукашенко сейчас где-то в "подвалах Лубянки", потому что его вызвали в Москву. Интересно, что разведка США буквально за день до ликвидации Макея сообщила о том, что Россия готовит покушение на Лукашенко. Его россияне ненавидят еще со времен Ельцина, когда Лукашенко не захотел быть с Россией единой страной, и Путину, который ненавидит его за то, что тот до сих пор не вступил в войну.
"Ликвидация Макея – это утонченная форма ликвидации самого Лукашенко. Без Макея, без каналов, которые хранились у Лукашенко, Запада и Китая, Лукашенко полностью в руках Путина. Поэтому, я думаю, что он сейчас в этих подвалах, где ему об этом и говорят", – заметил российский оппозиционный политик.
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