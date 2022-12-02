Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, чи вступить Білорусь у війну проти України.
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Макей був контактом із Заходом та Китаєм
Піонтковський розповів, що Макей був контактом Лукашенка із Заходом і навіть Китаєм. Тепер Лукашенко залишився без цих зв'язків. Свого часу він прагнув такої ж індульгенції, як Токаєв, для безпечних поїздок у Москву.
Була заява Китаю, що він повністю підтримує територіальну цілісність Казахстану. А хто ставить під питання територіальну цілісність Казахстану? Пропагандисти, які говорять, що після того, як вони розберуться з Україною, їм обов'язково треба буде зайнятись Казахстаном,
– зазначив російський публіцист.
Піонтковський по те, що вбивство Макея й було формою ліквідації Лукашенка: дивіться відео
Лукашенко нині в Москві
Він продовжив, що Лукашенко нині десь у "підвалах Луб'янки", бо його викликали в Москву. Цікаво, що розвідка США буквально за день до ліквідації Макея повідомила про те, що Росія готує замах на Лукашенка. Його росіяни ненавидять ще від часів Єльцина, коли Лукашенко не захотів бути з Росією єдиною країною, і до Путіна, який ненавидить його за те, що той досі не вступив у війну.
"Ліквідація Макея – це витончена форма ліквідації самого Лукашенка. Без Макея, без каналів, які зберігались у Лукашенка, на Захід і в Китай, Лукашенко повністю в руках Путіна. Тому, я думаю, що він зараз у цих підвалах, де йому про це й говорять", – зауважив російський опозиційний політик.
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