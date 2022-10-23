Место преступления – Купянск: Россия не сможет избежать ответственности за казнь гражданских

Команда OSINT-расследователей Molfar обнародовала доказательства военных преступлений российских военных, совершенных на временно оккупированной территории Харьковщины, вблизи Купянска. Расследование построено на анализе видеозаписей, полученных с телефона погибшего оккупанта. 24 канал публикует основные материалы расследования.

После освобождения Купянска от оккупантов стали известны страшные факты военных преступлений русских. Самое ужасное было то, что захватчики в лучших традициях нацистов документировали свои преступления и хранили страшные кадры пыток и казней.

По законам военного времени К чему Путин готовит Россию и чего ждать украинцам

Стремительное наступление ВСУ спутало оккупантам все карты – многие россияне были убиты или попали в плен, а доказательства военных преступлений, которые они хранили на память, оказались в руках правоохранителей.

Одно из военных преступлений россиян, а именно – казнь мирных жителей Харьковщины, выложил в сеть офицер ССО Максим Жорин. Он отметил, что размещает только 2 маленьких фрагмента (осторожно, 18+), а полную версию видео передал следствию. Эти ролики повергли в шок и подтвердили, что россияне реализуют в Украине программу масштабного геноцида. И это не единичные явления, а системный подход оккупантов – так же было не только на Харьковщине, но и в других местах, где были русские.



Архив оккупантов / Molfar

Еще больше шокировал цинизм пропагандистов страны-агрессора во главе с пророссийским блогером Анатолием Шарием, которые пытались все извратить и выдать факт казни украинцев за "преступление нацистов из "Азова". Видео активно начали распространять российские анонимные телеграм-каналы и репостить так называемые "лидеры мнений", в частности, его прокомментировал блогер-ястреб Дмитрий Медведев, также ролик показали в эфире телеканала "Россия 24". Конечно, с комментарием, что это якобы "преступление украинцев".

Таким образом, многомиллионной аудитории в России скормили откровенный фейк. На самом же деле миллионам россиян показали военное преступление, которое совершила их армия. Доказательств этому немало.

Анализ метаданных первого видео доказывает, что зафиксированные события происходили летом или начале сентября, когда Купянск еще находился в оккупации.

Российские пропагандисты утверждали, что события, снятые на видео, произошли осенью, поскольку на одном из деревьев у братской могилы можно увидеть пожелтевшие листья, а один из трупов одет в осеннюю куртку. При этом россияне утверждают, что из пригорода Купянска "русские войска ушли еще летом".

Это, конечно, не выдерживает критики. На самом деле желтые и частично опавшие листья на видео можно увидеть только на одном дереве, в то же время на других деревьях и кустах они зеленые.

Пропагандисты пытались выдать видео за позднюю осень, однако это ложь / Molfar

Пожелтение листьев отдельного дерева может происходить даже летом по разным причинам, среди которых повреждение корневой системы или дисбаланс питательных веществ, в частности магния. Нехватка магния наблюдается на супесчаных и песчаных почвах, именно такую ​​почву можно увидеть на видео.

Вероятно, видео снято в первые дни сентября: по данным сервиса Ventusky, 5 – 7 сентября в Купянске температура утром составляла 5 – 7°C, что может объяснять наличие теплой одежды на некоторых труппах в братской могиле одновременно с зелеными листьями на деревьях. В то же время Купянск был освобожден украинскими войсками 10 сентября 2022 года, а сами оккупанты, не согласовав свои слова с Шарием, утверждали, что "вышли из Купянска полностью" только 28 сентября.



Убийцами мирных людей были российские оккупанты / Molfar

На втором видео – два человека ведут мимо братской могилы мужчины, труп которого можно увидеть на первом видео. На ноге первого палача есть красная повязка или скотч, на руке второго – шеврон с, вероятно, русским флагом.

Напомним, после начала вторжения российские военные и мобилизованные на временно оккупированных территориях Украины неоднократно использовали красные повязки, в том числе на ногах, как опознавательные знаки.

Красные ленты или скотч – признак оккупантов

Красный скотч даже был у первых известных пленных, ставших известными на весь мир благодаря постам главкома Залужного еще в феврале. Собственно, с них и начал разрушаться миф о "второй армии мира".

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Палач с красной повязкой одет в гражданскую одежду и обувь, второй человек на видео – одет в камуфляжную форму. Камуфляжную форму подобной цветовой гаммы используют как украинские, так и российские военнослужащие. Последние использовали такой камуфляж, например во время репетиции парада в Санкт-Петербурге в 2020 году, камуфляж подобной гаммы использовался также боевиками из ОРДиЛО.



Это русские военные или боевики из ОРДЛО / Molfar

Форма и расположение шеврона/нарукавного знака соответствуют установленным в армии оккупантов согласно с приказом Минобороны России от октября 2020 года. Этим самым приказом предусмотрено, что нарукавные знаки на куртках должны быть защитного цвета, знак такого цвета можно увидеть на видео. Из-за низкого качества видео не удалось установить конкретное подразделение, к которому принадлежит лицо в камуфляжной форме, однако по общим характеристикам шеврон похож на шевронов российской армии.

Шевроны как доказательство / Molfar

Таким образом, внешние признаки (форма, шевроны, цвета опознавательных знаков), а также жестокость преступления (массовые захоронения подобные Буче, Изюму, Лиману и другим деоккупированным городам Украины) дают основание утверждать, что за убийством и захоронением гражданских стоят российские военные.

В настоящее время установить реальную дату создания видео невозможно, потому что начальный видеофайл был разделен на несколько частей, после чего каждая из них получила новую "дату создания" (впрочем, полная версия видео есть у следователей, поэтому, надеемся, преступники и их руководство вскоре предстанут перед трибуналом).

Как жил Купянск в оккупации – смотрите видео: