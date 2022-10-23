Після звільнення Куп'янська від окупантів стали відомі страшні факти воєнних злочинів руських. Найжахливішим було те, що загарбники в кращих традиціях нацистів документували свої злочини й зберігали страшні кадри катувань і страт.

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Стрімкий наступ ЗСУ сплутав окупантам усі карти – чимало росіян були вбиті або потрапили до полону, а докази воєнних злочинів, які вони зберігали напам'ять, опинилися в руках правоохоронців.

Один з воєнних злочинів росіян, а саме – страту мирних мешканців Харківщини, виклав у мережу офіцер ССО Максим Жорін. Він наголосив, що розміщує лише 2 маленьких фрагменти (обережно, 18+), а повну версію відео передав слідству. Ці ролики шокували та підтвердили, що росіяни реалізують в Україні програму масштабного геноциду. І це не поодинокі явища, а системний підхід окупантів – так само було не лише Харківщині, але й в інших місцях, де були росіяни.



Архів окупанта / Molfar

Ще більше шокував цинізм, пропагандистів країни-агресора на чолі з проросійським блогером Анатолієм Шарієм, які намагалися все перекрутити та видати факт страти українців за "злочин нацистів з “Азову". Відео активно почали поширювати російські анонімні телеграм-канали та репостити так звані "лідери думок", зокрема, його прокоментував блогер-яструб Дмітрій Медведєв, також ролик показали в ефірі телеканалу "Россия 24". Звісно, з коментарем, що це нібито "злочин українців".

Таким чином, багатомільйонній аудиторії в Росії згодували відвертий фейк. Насправді ж мільйонам росіян показали воєнний злочин, який здійснила їхня армія. Доказів цьому чимало.

Аналіз метаданих першого відео доводить, що зафіксовані події відбувались влітку або на початку вересня, коли Куп'янськ ще перебував в окупації.

Російські пропагандисти стверджували, що події, зафільмовані на відео, відбулися восени, оскільки на одному з дерев біля братської могили можна побачити пожовкле листя, а один з трупів одягнений в осінню куртку. При цьому росіяни стверджують, що з передмістя Куп'янська "російські війська пішли ще влітку".

Це, звісно, не витримує критики. Насправді жовте та частково опале листя на відео можна побачити лише на одному дереві, водночас на інших деревах та кущах воно зелене.

Пропагандисти намагалися видати відео за пізню осінь, проте, це брехня / Molfar

Пожовтіння листя окремого дерева може відбуватись навіть влітку з різних причин, серед яких – пошкодження кореневої системи чи дисбаланс поживних речовин, зокрема магнію. Нестача магнію спостерігається на супіщаних і піщаних ґрунтах, саме такий ґрунт можна побачити на відео.

Ймовірно, відео зняте у перші дні вересня: за даними сервісу Ventusky, 5 – 7 вересня у Куп'янську температура зранку складала 5 – 7°C, що може пояснювати наявність теплого одягу на деяких трупах у братській могилі одночасно із зеленим листям на деревах. Водночас Куп'янськ був звільнений українськими військами 10 вересня 2022 року, а самі ж окупанти, не узгодивши свої слова з Шарієм, стверджували, що "вийшли з Куп’янська повністю" лише 28 вересня.



Вбивцями мирних людей були російські окупанти / Molfar

На другому відео – двоє осіб ведуть повз братську могилу чоловіка, труп якого можна побачити на першому відео. На нозі першого ката є червона пов'язка або скотч, на руці другого – шеврон з, ймовірно, російським прапором.

Нагадаємо, після початку вторгнення російські військові та мобілізовані на тимчасово окупованих територіях України неодноразово використовували червоні пов'язки, у тому числі на ногах, як свої розпізнавальні знаки.

​Червоні стрічки або скоти – ознака окупантів

Червоний скотч навіть був у перших відомих полонених, які стали відомими на весь світ завдяки постам головкама Залужного ще в лютому. Власне, з них і почався руйнуватись міф про "другу армію світу".

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Кат з червоною пов'язкою одягнений в цивільний одяг та взуття, друга особа на відео – одягнена у камуфляжну форму. Камуфляжна форма подібної кольорової гами використовують як українські, так і російські військовослужбовці. Останні використовували такий камуфляж, наприклад, під час репетиції параду у Санкт-Петербурзі у 2020 році, камуфляж подібної гами використовувався також бойовиками з ОРДіЛО.



Це російські військові або бойовики з ОРДЛО / Molfar

Форма та розташування шеврона / нарукавного знаку відповідають встановленим у армії окупантів згідно з наказом Міноборони Росії від жовтня 2020. Цим самим наказом передбачено, що нарукавні знаки на куртках мають бути захисного кольору, знак саме такого кольору можна побачити на відео. Через низьку якість відео не вдалося встановити конкретний підрозділ, до якого належить особа в камуфляжній формі, однак за загальними характеристиками шеврон є подібним до шевронів російської армії.

Шеврони як доказ / Molfar

Таким чином, зовнішні ознаки (форма, шеврони, кольори розпізнавальних знаків), а також жорстокість злочину (масові поховання подібні до Бучі, Ізюму, Лиману та інших деокупованих міст України) дають підставу стверджувати що за вбивством та похованням цивільних стоять російські військові.

Наразі встановити реальну дату створення відео неможливо, тому що початковий відеофайл був розділений на декілька частин, після чого кожна з них отримала нову "дату створення" (втім, повна версія відео є у слідчих, тому, сподіваємось, злочинці та їх керівництво незабаром постануть перед трибуналом).

Як жив Куп'янськ в окупації – дивіться відео: