Убийство мэра Симеиза в Крыму: подозреваемого задержали после более десяти лет поисков

В 2013 году возле админздания Симеизского поселкового совета в Крыму произошел обстрел автомобиля чиновника из огнестрельного оружия – тот погиб на месте. Правоохранители идентифицировали личность и задержали злоумышленника во Львове.

О досудебном расследовании рассказали в Офисе Генерального прокурора, а также детали сообщили в Национальной полиции Украины.

Как задержали подозреваемого в убийстве мэра Симеиза 2013 года?

Прокуроры рассказали, что после более десяти лет розыска правоохранители установили местонахождение и задержали человека, подозреваемого в умышленном убийстве мэра поселка Симеиз, совершенном в феврале 2013 года.

После восстановления утраченных материалов уголовного производства правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. 28 января его задержали во Львове. Обнаружили, что это неоднократно судимый уроженец Львовщины 1979 года рождения.

По данным следствия, нападающий заранее отслеживал маршрут и график потерпевшего, подготовил огнестрельное оружие и транспорт. Преступление было совершено утром возле здания поселкового совета в общественном месте. После нападения он исчез и временно выехал за пределы Украины.

Сейчас продолжается расследование. Принимаются меры для полного установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Что известно об убийстве мэра в Крыму в феврале 2013 года?