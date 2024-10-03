Об этом сообщает Reuters. Предупреждение поступило за несколько дней до израильского удара, из-за которого Насралла погиб.

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Хасану Насралле говорили о планах по его убийству

Сразу после серии подрывов пейджеров членов поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла" 17 сентября, Али Хаменеи передал через посланника сообщение Насралли о том, что Израиль имеет своих оперативников в "Хезболле", и они намерены его устранить.

В настоящее время Тегеран обеспокоен проникновением израильских агентов в высшие эшелоны власти Ирана.

Посланником избрали старшего командира Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Аббаса Нилфорушана. Он был с Насраллой в бункере, когда туда попали израильские бомбы, и тоже погиб.

Справка. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) - это политическая, военная и экономическая сила в Иране, которая имеет тесные связи с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. У КСИР есть собственные сухопутные силы, флот и воздушные силы, которые контролируют стратегическое вооружение Ирана. КСИР влиятелен на Ближнем Востоке и помогает таким союзникам, как "Хезболла" в Ливане, ХАМАС в секторе Газа, йеменским хуситам и ополченцам в Ираке.

Иран выражает обеспокоенность относительно безопасности Али Хаменеи, что ведет к потере доверия как среди членов "Хезболлы", так и в иранских политических кругах. По данным источников Reuters, эта ситуация может осложнить эффективную работу иранского альянса "Оси сопротивления", объединяющего вооруженные формирования против Израиля.

"По сути Иран потерял крупнейшие инвестиции, которые имел за последние десятилетия", - резюмировал эксперт "Хезболлы" из Шведского университета обороны Магнус Рансторп.