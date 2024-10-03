Про це повідомляє Reuters. Попередження надійшло за кілька днів до ізраїльського удару, через який Насралла загинув.

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Хасану Насраллі казали про плани щодо його вбивства

Відразу після серії підривів пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" 17 вересня, Алі Хаменеї передав через посланця повідомлення Насраллі про те, що Ізраїль має своїх оперативників у "Хезболлі", і вони мають намір його усунути.

В даний час Тегеран стурбований проникненням ізраїльських агентів у вищі ешелони влади Ірану.

Посланником обрали старшого командира Корпусу вартових ісламської революції, бригадного генерала Аббаса Нілфорушана. Він був із Насраллою в бункері, коли туди влучили ізраїльські бомби, і теж загинув.

Довідка. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) — це політична, військова й економічна сила в Ірані, яка має тісні звʼязки з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. У КВІР є власні сухопутні сили, флот і повітряні сили, які контролюють стратегічне озброєння Ірану. КВІР впливовий на Близькому Сході та допомагає таким союзникам, як "Хезболла" в Лівані, ХАМАС у секторі Гази, єменським хуситам та ополченцям в Іраку.

Іран висловлює стурбованість щодо безпеки Алі Хаменеї, що веде до втрати довіри як серед членів "Хезболли", так і в іранських політичних колах. За даними джерел Reuters, ця ситуація може ускладнити ефективну роботу іранського альянсу "Осі спротиву", що об'єднує збройні формування проти Ізраїлю.

"По суті Іран втратив найбільші інвестиції, які мав за останні десятиліття", — резюмував експерт "Хезболли" зі Шведського університету оборони Магнус Рансторп.