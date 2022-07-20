6 лет назад в центре Киева убили журналиста Павла Шеремета: где сейчас фигуранты дела

Прошло уже 6 лет с момента убийства Павла Шеремета. Где же сейчас, во время войны, находятся главные фигуранты дела.

С начала войны Юлия Кузьменко занимается врачебным делом, а двое других подозреваемых – служат в ВСУ. Об этом в июне заявил Суспильному адвокат женщины Тарас Беспалый, сообщает 24 канал.

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Заседание по делу убийства "на паузе"

Адвокат говорит, что служба подозреваемых в ВСУ не смягчит ход следствия.

Двое подозреваемых проходят службу в ВСУ, так же адвокаты проходят службу, кто-то в ТРО, кто-то в ВСУ. Я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на решение, это не смягчающие обстоятельства. Все заседания, которые были назначены включительно по июнь месяц, их нет, с пониманием относятся судьи, прокуроры,

– рассказал Беспалый.

Юрист добавляет, что при таких условиях судебное разбирательство этого дела возобновят после завершения военного положения.

Яна Дугарь распространяет фото с фронта

28 февраля Яна Дугарь обнародовала фотографии главных фигурантов дела – свое, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. Они все трое помогают армии.

Держим строй вместе! И даже мыслей не было покинуть страну и уехать на границу! А нам здесь уже более двух лет пытаются доказать, что есть риски побега.

– написала Дугарь.

Яна Дугарь, как и Юлия Кузьменко, занимается врачебным делом. Но служит боевым медиком на фронте. В последнее время она выкладывала фото с Донбасса и других направлений.

Андрей Антоненко помогает Силам специальных операций ВСУ. Это становится понятно с его постов в фейсбуке.

Как убили Павла Шеремета

20 июля 2016 журналист ехал на работу за рулем авто. Через некоторое время, когда Шеремет остановился, автомобиль взорвался. От сильных травм журналист погиб.

Впоследствии стало известно, что под автомобиль, на котором двигался Шеремет, была заложена взрывчатка мощностью 500 граммов тротила. Ее установили в тот же день ночью.

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