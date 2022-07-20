Від початку війни медикиня та підозрювана у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко займається лікарською справою, а двоє інших фігурантів – служать у ЗСУ. Про це в червні заявив Суспільному адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

Зверніть увагу Ворожа атака Нікополя та шалені втрати російських загарбників: основне за 147 день війни

Засідання у справі вбивства "на паузі"

Адвокат каже, що служба підозрюваних у ЗСУ не пом'якшить хід слідства.

Двоє підозрюваних проходять службу в ЗСУ, так само адвокати проходять службу, хтось в ТрО, хтось в ЗСУ. Я не думаю, що це якимось чином може вплинути на рішення, це не є пом'якшувальними обставинами. Всі засідання, які були призначені включно по червень, їх немає, до цього з розумінням ставляться судді, прокурори,

– розповів Безпалий.

Юрист додає, що за таких умов судовий розгляд цієї справи відновлять після завершення воєнного стану.

Яна Дугарь поширює фото з фронту

28 лютого Яна Дугарь оприлюднила фотографії головних фігурантів справи – свою, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Вони усі троє допомагають армії.

Тримаємо стрій разом! І навіть думок не було покинути країну і поїхати за кордон! А нам тут уже понад два роки намагаються довести, що є ризики втечі,

– написала Дугарь.

Яна Дугарь, як і Юлія Кузьменко, займається лікарською справою. Але служить бойовим медиком на фронті. Останнім часом вона викладала фото з Донбасу та інших напрямків.

Андрій Антоненко допомагає Силам спеціальних операцій ЗСУ. Це стає зрозуміло з його постів у фейсбуці.

Як вбили Павла Шеремета

20 липня 2016 року журналіст їхав на роботу за кермом авто. За якийсь час, коли Шеремет зупинився, автомобіль вибухнув. Від сильних травм журналіст загинув.

Згодом стало відомо, що під автомобіль, в якому їхав Шеремет, була закладена вибухівка потужністю в 500 грамів тротилу. Її встановили того ж дня вночі.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті: відео