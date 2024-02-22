По сообщениям СМИ, Кузьминов был застрелен 12 выстрелами в прибрежном городе Ла-Вила-Джойоза в Испании. После этого его переехала машина убийц. Все из-за того, что Кузьминов попал в категорию "предателей" – тех, к кому кремлевский диктатор относится особенно презрительно.

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В чем отличие этого убийства

В этом убийстве не было сложных штрихов, которые часто ассоциируют с российскими спецслужбами. Кузьминова не отравили "Новичком" и не нашли в обломках упавшего с неба самолета. Однако The Washington Post, со ссылкой на Юджина Румера, бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США, пишет, что это убийство было напоминанием всем, кто живет "в изгнании".

Все, кто активно выступает в оппозиции к режиму – все они в чьем-то списке,

– цитирует издание слова Румера.

Кремль имеет возможность действовать за пределами России

Считалось, что способность России проводить убивать людей за пределами своих границ была существенно подорвана выдворением российских шпионов из посольств. Только Европа выгнала более 400 офицеров российской разведки, уничтожив шпионские сети по всей Европе.

Однако убийство Кузьминова показало, что Россия сохраняет определенные возможности в Европе и нашла способы адаптации.

Они сделали ошибки, но вынесли уроки,

– сказал высокопоставленный украинский разведчик на условиях анонимности.

В отличие от сложных заговоров против Скрипаля и Навального, убийство Кузьминова в Испании больше напоминало нападение толпы. Вероятно, из-за сокращенного присутствия в Европе, Россия обратилась к преступным сетям.

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