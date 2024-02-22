За повідомленнями ЗМІ, Кузьмінов був застрелений 12 пострілами у прибережному місті Ла-Віла-Джойоза в Іспанії. Після цього його переїхала машина вбивць. Все через те, що Кузьмінов потрапив у категорію "зрадників" – тих, до кого кремлівський диктатор ставиться особливо презирливо.

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У чому відмінність цього вбивства

У цьому вбивстві не було складних штрихів, які часто часто асоціюють з російськими спецслужбами. Кузьмінова не отруїли "Новачком" і не знайшли в уламках літака, який впав з неба. Проте The Washington Post, з посиланням на Юджина Румера, колишнього високопоставленого співробітника розвідки США, пише, що це вбивство було нагадуванням всім, хто живе "у вигнанні".

Усі, хто активно виступає в опозиції до режиму – усі вони в чиємусь списку,

– цитує видання слова Румера.

Кремль має змогу діяти за межами Росії

Вважалося, що здатність Росії проводити вбивати людей за межами своїх кордонів була суттєво підірвана видворенням російських шпигунів із посольств. Лише Європа вигнала понад 400 офіцерів російської розвідки, знищивши шпигунські мережі по всій Європі.

Проте вбивство Кузьмінова показало, що Росія зберігає певні можливості в Європі та знайшла способи адаптації.

Вони зробили помилки, але винесли уроки,

— сказав високопоставлений український розвідник, на умовах анонімності.

На відміну від складних змов проти Скрипаля та Навального, вбивство Кузьмінова в Іспанії більше нагадувало напад натовпу. Ймовірно, через скорочену присутність у Європі, Росія звернулася до злочинних мереж.

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