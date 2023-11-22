Журналисты нашли родственников луганчанина, подозреваемого в убийстве поэта Владимира Вакуленко

Правоохранители установили двух оккупантов, подозреваемых в убийстве детского писателя и поэта Владимира Вакуленко. Его убили во время оккупации Харьковщины. Среди подозреваемых – луганчанин Владислав Нескородьев, который перешёл на сторону врага.

Журналисты нашли его тетю, а также родную сестру, которая пережила оккупацию в Киевской области, информирует 24 Канал. Тело Владимира Вакуленко идентифицировали среди замученных, найденных после деоккупации Изюма.

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Страницу оккупанта Владислава Нескородьева в российской соцсети "Одноклассники" обнаружили журналисты. Захватчику – 33. У него есть жена Лина, а также 7-летняя дочь.

Семья Нескородьева из временно оккупированного Луганска не уехала. Однако оттуда уехала его родная сестра – Сюзанна. В 2014 году она переехала в Ирпень на Киевщине. Журналисты нашли ёё номер. Так она узнала о том, что её брата подозревают в военных преступлениях.

По словам женщины, она не знает, где Нескородьев и что с ним. Она рассказала, что не успела уехать с детьми, когда россияне оккупировали Киевскую область. Поэтому ей пришлось пережить оккупацию в Ирпене. О своем родном брате Сюзанна знает мало. К тому же не общается с ним лет 7, потому что поругалась.

Мы всегда общались не очень. Последний раз виделись еще в 2014 году, когда мы были в Луганске,

– рассказала сестра оккупанта.

По словам Сюзанны, она даже не знала, что брат перешел на сторону врага.

"В Луганске осталась семья – брат Александр Ковалев и мама. Тетя осталась, потому что бабушка сказала, что не будет никуда уезжать. Все остальные почему так решили – за них не отвечу, я не знаю. Каждый сам за себя решает", – добавила женщина.

Она подчеркнула, что ненавидит российскую армию и никогда бы не перешла на эту сторону.

"Я родилась в Украине и считаю, что наше родное место — это Украина. Чувствую ненависть к российской армии, российским бойцам и тем, кто пошел с ними на сотрудничество", – сказала Сюзанна.

"Не такой человек"

Украинский номер Владислава Нескородьева оказался недействительным. Однако удалось пообщаться с его тетей, которая живет во временно оккупированном Луганске – Наталией Ковалёвой. Она рассказала, что тоже поругалась с племянником. Ковалёва считает, что он якобы "не смог бы убить гражданского". Мол, "он не такой человек".

То, что публикует украинская прокуратура, это их проблемы. Я не верю и никогда не поверю. Российская армия "защищает" украинцев. "Никогда" российский настоящий солдат, офицер, не убьет беззащитного человека. "Никогда",

– сказала женщина.

Наталья Ковалёва убеждена, что её племянница в Ирпене скрывалась якобы "от бомб и преступных деяний американских наемников в составе ВСУ". В то же время сама женщина в своих соцсетях не скрывает свое благосклонное отношение к Владимиру Путину и российской армии.

Как убили Владимира Вакуленко

Весной 2022 года захватчики во главе с Владиславом Нескородьевым неоднократно приходили в дом писателя. Согласно данным следствия, они похитили поэта вместе с его сыном, у которого есть инвалидность. Владимир Вакуленко не согласился пойти с ними на сотрудничество, и оккупанты вернули его домой.

Однако через несколько дней российские военные его снова оттуда забрали. Вероятно, именно Владислав Нескородьев приказал солдату Удоденко расстрелять Владимира Вакуленко. Писателя убили из пистолета Макарова. Он скончался на месте, а его тело выбросили в кювет. Владимиру Вакуленко было 49 лет.

Также этих двух оккупантов подозревают в убийстве еще троих мирных жителей. Среди них – двое мужчин и бывший боец АТО.

Отметим, что после деоккупации Изюма в Харьковской области возле города нашли массовые захоронения. Всего обнаружили 440 могил.