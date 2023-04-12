Опубликованная казнь украинского пленного – еще одно военное преступление российских отморозков. Каждое российское "существо", участвовавшее в таких циничных убийствах, должно быть максимально жестко наказано.

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Пусть увидят это те, кто до сих пор ездит в Москву

Как подчеркнула ведущая 24 Канала Анастасия Норицына, параллельно некоторые политики до сих пор пытаются о чем-то разговаривать с диктатором Владимиром Путиным и другими представителями его режима.

Они должны понять, что после множества военных преступлений ни о каких мирных переговорах не может идти речь. Самое главное – полностью выбить российских захватчиков с оккупированных территорий, чтобы они вернулись на свои болота.

Пусть это видео увидит Китай, называющий Россию "силами добра". Или другие политики, которые ездят в Москву договариваться за газ и пытаются склонять к каким-то "мирным переговорам". Нет, мы должны сделать все возможное, чтобы российские оккупанты больше никогда не ступили на нашу землю,

– подчеркнула Норицына.

Сейчас важно не делать никаких предположений о личности украинского военного. Стоит, чтобы следствие завершило свое расследование во избежание спекуляций.

Жесткая реакция ведущей 24 Канала на убийство украинского пленного: смотрите видео

Важно! Сейчас все украинцы чувствуют ярость и ненависть к российским оккупантам. Ее нужно конвертировать в помощь Вооруженным Силам Украины. 24 Канал проводит срочный сбор для защитников из аэроразведки 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха. Они нуждаются в квадрокоптерах для обнаружения и уничтожения оккупантов. Детали сбора – по ссылке. Конвертируйте свою ярость в донаты для защитников!

Казнь украинского пленного: коротко