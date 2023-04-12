Опублікована страта українського полоненого – ще один воєнний злочин російських відморозків. Кожне російське "створіння", яке брало участь у таких цинічних вбивствах, маємо бути максимально жорстко покаране.

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Хай побачать це ті, хто досі їздить до Москви

Як наголосила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина, паралельно деякі політики досі намагаються про щось розмовляти з диктатором Владіміром Путіним та іншими представниками його режиму.

Вони мають зрозуміти, що після величезної кількості воєнних злочинів ні про які мирні перемовини не може йтися. Найголовніше – повністю вибити російських загарбників з окупованих територій, щоб вони повернулися на свої болота.

Нехай це відео побачить Китай, який називає Росію "силами добра". Або інші політики, які їздять до Москви домовлятися за газ і намагаються схиляти до якихось "мирних перемовин". Ні, ми маємо зробити все можливе, щоб російські окупанти більше ніколи не ступили на нашу землю,

– підкреслила Норіцина.

Зараз важливо не робити ніяких припущень щодо особи українського військового. Варто, щоб слідство завершило своє розслідування, аби уникнути спекуляцій.

Жорстка реакція ведучої 24 Каналу на вбивство українського полоненого: дивіться відео

Важливо! Зараз усі українці відчувають лють та ненависть до російських окупантів. Її потрібно конвертувати у допомогу для Збройних Сил України. 24 Канал проводить терміновий збір для захисників з аеророзвідки 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Вони потребують квадрокоптерів для виявлення та знищення окупантів. Деталі збору – за посиланням. Конвертуйте свою лють у донати для захисників!

Страта українського полоненого: коротко