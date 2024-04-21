Навсегда 20: полицейские Винницкой области посвятили видео погибшему Максиму Зарецкому

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским. К сожалению, 20-летний правоохранитель Максим Зарецкий погиб.

Напомним, 20 апреля, около 2 часов ночи, в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В машине было двое мужчин, которые во время проверки открыли огонь по полицейским.

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Правоохранители Винницкой области посвятили видео погибшему Максиму Зарецкому

Убитому правоохранителю Максиму Зарецкому было всего 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил на Гайсинщине.

Вечером 20 апреля полицейские Винницкой области опубликовали видео, которое посвятили погибшему коллеге Максиму Зарецкому.

Правоохранители Винницкой области посвятили видео погибшему Максиму Зарецкому: смотрите видео

"Во время ночного нападения на полицейских в Винницкой области погиб 20-летний правоохранитель Максим Зарецкий – его расстреляли. Вечная память", – так подписали видео правоохранители Винницкой области.

В ВСУ сделали заявление относительно убийства полицейского в Винницкой области

В Винницкой области 20 апреля двое мужчин устроили стрельбу и убили 20-летнего милиционера Максима Зарецкого.

Впоследствии стало известно, что нападавшие – военные одной из частей Сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится в официальном заявлении.

В ВСУ также выразили искренние соболезнования семье погибшего полицейского Максима Зарецкого и отметили, что командование будет максимально способствовать расследованию.

также выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Зарецкого. Вечная и светлая память.