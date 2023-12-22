Ликвидацию Пригожина организовал Патрушев: в WSJ рассекретили детали

Убийство владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина организовал соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Ликвидацию "предателя" планировали два месяца.

В расследовании Wall Street Journal журналисты ссылаются на представителей западной разведки и бывшего офицера российской разведки.

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Путин игнорировал опасность, которую представлял Пригожин

Отмечают, что Патрушев якобы давно предупреждал Путина, что зависимость Кремля от "Вагнера" оказывает Пригожину слишком большое политическое и военное влияние. Однако тот не слушал: ведь именно тогда вагнеровцы отчитывались об "успехах" на поле боя в войне против Украины.

Все говорили Путину, что иметь параллельную армию – это ошибка. Когда Пригожин ежедневно плюет в лицо военному руководству – у вас проблемы,

– цитирует WSJ неназванного экс-кремлевского чиновника.

Но, когда в конце июня влияние вагнеровцев переросло в мятеж против российского военного командования, Патрушев вмешался. И мол, именно тогда он увидел возможность навсегда "устранить" Пригожина.

В начале августа Патрушев дал приказ своему помощнику начать подготовку к операции по ликвидации Пригожина. Уже позже Путину представили планы и он не возразил.

Процесс ликвидации

После турне по Африке, 23 августа главарь "Вагнера" ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Собеседники WSJ в западных спецслужбах утверждают, что именно тогда под крыло самолета заложили небольшую бомбу.

Самолет вылетел после 17:00 и достиг высоты примерно в 6 километров. Через полчаса самолет потерял управление и упал. На видео, которое впоследствии распространили в сети, видно, что после взрыва самолет упал с оторванным крылом.

В Кремле уже прокомментировали расследование

В Кремле назвали материал The Wall Street Journal о том, что убийство Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности Патрушев, "бульварным чтивом".

Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, мол, в последнее время Wall Street Journal любит заниматься продукцией pulp fiction (криминальное чтиво).

Кто такой Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности России с 12 мая 2008 года, генерал армии. Активно поддерживает агрессивную имперскую политику России. Патрушева называют "правой рукой" Владимира Путина. Как и Путин, он присоединился к разведывательным службам в 1970-х годах и оставался на службе до распада Советского Союза.

Ликвидация Пригожина: коротко о главном