Ликвидацию Пригожина организовал Патрушев: в WSJ рассекретили детали
Источник:WSJ
Убийство владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина организовал соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Ликвидацию "предателя" планировали два месяца.
В расследовании Wall Street Journal журналисты ссылаются на представителей западной разведки и бывшего офицера российской разведки.
Смотрите также Кремль начал реабилитировать наемников "Вагнера": анализ британской разведки
Путин игнорировал опасность, которую представлял Пригожин
Отмечают, что Патрушев якобы давно предупреждал Путина, что зависимость Кремля от "Вагнера" оказывает Пригожину слишком большое политическое и военное влияние. Однако тот не слушал: ведь именно тогда вагнеровцы отчитывались об "успехах" на поле боя в войне против Украины.
Все говорили Путину, что иметь параллельную армию – это ошибка. Когда Пригожин ежедневно плюет в лицо военному руководству – у вас проблемы,
– цитирует WSJ неназванного экс-кремлевского чиновника.
Но, когда в конце июня влияние вагнеровцев переросло в мятеж против российского военного командования, Патрушев вмешался. И мол, именно тогда он увидел возможность навсегда "устранить" Пригожина.
В начале августа Патрушев дал приказ своему помощнику начать подготовку к операции по ликвидации Пригожина. Уже позже Путину представили планы и он не возразил.
Процесс ликвидации
После турне по Африке, 23 августа главарь "Вагнера" ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Собеседники WSJ в западных спецслужбах утверждают, что именно тогда под крыло самолета заложили небольшую бомбу.
Самолет вылетел после 17:00 и достиг высоты примерно в 6 километров. Через полчаса самолет потерял управление и упал. На видео, которое впоследствии распространили в сети, видно, что после взрыва самолет упал с оторванным крылом.
В Кремле уже прокомментировали расследование
В Кремле назвали материал The Wall Street Journal о том, что убийство Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности Патрушев, "бульварным чтивом".
Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, мол, в последнее время Wall Street Journal любит заниматься продукцией pulp fiction (криминальное чтиво).
Кто такой Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России с 12 мая 2008 года, генерал армии. Активно поддерживает агрессивную имперскую политику России. Патрушева называют "правой рукой" Владимира Путина. Как и Путин, он присоединился к разведывательным службам в 1970-х годах и оставался на службе до распада Советского Союза.
Ликвидация Пригожина: коротко о главном
- Кремль свою причастность к ликвидации мятежника Пригожина отрицает. В частности, диктатор Путин заявил, что Пригожин и Уткин сами взорвали свой самолет ручными гранатами.
- В то же время украинские разведчики точно уверены в смерти соратников Евгения Пригожина в авиакатастрофе, а относительно самого Пригожина – "не все вопросы закрыты".