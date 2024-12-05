Остановить боевые действия будет чрезвычайно трудно. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет, добавив, что важная причина заключается в том, что ждет потом Кремль.

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Какая опасность ждет Путина

Россия никогда не экспортировала много на Запад, кроме только природных ресурсов, газа, нефти. Когда закончилась Вторая мировая война в Соединенных Штатах был стремительный экономический спад, который длился примерно 8 месяцев. Тогда люди, которые возвращались домой, искали работу, а военное производство прекратилось.

В тот момент США смогли продавать товары всему миру: странам Азии, Европы, которые были опустошены войной. Поэтому безработицы никогда не было, хотя в экономике наблюдался спад.

В случае с Россией проблема в том, что мир не покупает у них ничего, кроме нефти. Это означает, что страна не может снова начать привлекать людей к экспорту товаров, потому что никто ничего не покупает,

– заметил Райан МакБет.

Существовать, полагаясь только на экономики Индии и Китая, долго не удастся. Нужно уметь продавать всему миру. Так что, Путину будет очень трудно выйти из этой ситуации. Именно тогда часто происходит падение правительств. А еще это опасно для Путина физически.

У нас в Америке есть термин, который называется "музыкальные стулья". Это игра, в которую играют дети, где шесть человек и пять стульев. Вы включаете музыку, а когда она останавливается, надо сесть на стул. Ребенок, который не успевает сесть, выходит. Есть много российских генералов, которые будут искать, на какое кресло сесть, когда музыка остановится,

– добавил OSINT-аналитик.

Как только экономика России начнет разрушаться, там появятся солдаты, которые возвращаются домой, тогда для жизни Путина возникнет серьезная угроза. Возможно, его не ликвидируют на следующий день, но когда люди начинают испытывать боль от увольнения с работы вместе с высокой инфляцией, это, обычно, вызывает революции.

Именно тогда вы можете увидеть, как несколько армейских офицеров скажут, что возможно, смогут что-то "улучшить,"

– подытожил ветеран армии США.