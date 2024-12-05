Зупинити бойові дії буде надзвичайно важко. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет, додавши, що важлива причина полягає в тому, що чекає потім на Кремль.

Дивіться також Будапештський меморандум – урок для України: як не повторити помилок у нових безпекових угодах

Яка небезпека чекає на Путіна

Росія ніколи не експортувала багато на Захід, окрім лише природних ресурсів, газу, нафти. Коли закінчилася Друга світова війна у Сполучених Штатах був стрімкий економічний спад, який тривав приблизно 8 місяців. Тоді люди, які поверталися додому, шукали роботу, а військове виробництво припинилося.

У той момент США змогли продавати товари всьому світу: країнам Азії, Європи, які були спустошені війною. Тому безробіття ніколи не було, хоча в економіці спостерігався спад.

У випадку з Росією проблема в тому, що світ не купує в них нічого, крім нафти. Це означає, що країна не може знову почати залучати людей до експорту товарів, тому що ніхто нічого не купує,

– зауважив Раян МакБет.

Існувати, покладаючись лише на економіки Індії та Китаю, довго не вдасться. Потрібно вміти продавати усьому світові. Отже, Путіну буде дуже важко вийти з цієї ситуації. Саме тоді часто відбувається падіння урядів. А ще це небезпечно для Путіна фізично.

У нас в Америці є термін, який називається "музичні стільці". Це гра, в яку грають діти, де є шестеро людей і п'ять стільців. Ви вмикаєте музику, а коли вона зупиняється, треба сісти на стілець. Дитина, яка не встигає сісти, виходить. Є багато російських генералів, які шукатимуть, на яке крісло сісти, коли музика зупиниться,

– додав OSINT-аналітик.

Як тільки економіка Росії почне руйнуватися, там з'являться солдати, які повертаються додому, то для життя Путіна виникне серйозна загроза. Можливо, його не ліквідують наступного дня, але коли люди починають відчувати біль від звільнення з роботи разом із високою інфляцією, це, зазвичай, спричиняє революції.

Саме тоді ви можете побачити, як кілька армійських офіцерів скажуть, що можливо, зможуть щось "покращити,"

– підсумував ветеран армії США.