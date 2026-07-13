Об этом сообщает 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Как отреагировали на скандал в полку?

В подразделении отметили, что Станислав Лучанов до февраля 2026 года занимал должность начальника штаба 425-го ОШП, после чего был назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

События с участием Станислава Лучанова и его подчиненных, расследуемые правоохранительными органами, произошли уже во время его службы в должности командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" не имеет никакого отношения ни к обстоятельствам данного уголовного дела, ни к решениям, которые могли быть приняты в другой воинской части",

– говорится в заявлении.

Также там напомнили, что военная карьера Лучанова продолжается с 1998 года. За это время он проходил службу в 93-й и 23-й отдельных механизированных бригадах, 425-м отдельном стрелковом батальоне, командовал 210-м отдельным батальоном территориальной обороны, а впоследствии менее года работал начальником штаба 425-го ОШП. После этого его назначили командиром 155-й ОМБр.

Отдельно в подразделении подчеркнули, что ответственность за возможные преступления не может возлагаться на воинские части, где человек служил ранее.

"Уголовная ответственность всегда носит личный характер и не может переноситься на воинские части, в которых человек проходил службу в разные периоды своей карьеры", – отметили в "Скале".

В заявлении также пояснили, что 155-я отдельная механизированная бригада является самостоятельной воинской частью, выполняющей боевые задачи в зоне ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск. В то же время 425-й отдельный штурмовой полк не входит в его структуру, не осуществляет управление бригадой и не имеет никаких полномочий влиять на решения ее командования.

Кроме того, в полку сообщили, что сейчас он проходит период внутренних изменений и реформирования.

"425-й отдельный штурмовой полк "Скала" переживает период глубоких преобразований, признает необходимость изменений и приступает к системному обновлению внутренних процессов, управленческих подходов и стандартов службы", – подчеркнули военные.

В конце заявления в подразделении подчеркнули, что решительно осуждают любые преступления против гражданского населения и дистанцируются от лиц, причастных к таким действиям, независимо от места их службы.

"Скала" решительно осуждает преступления против гражданских лиц и дистанцируется от любых преступных действий и лиц, их совершающих, независимо от того, где они служили ранее или какие должности занимали. Насилие, самосуд, злоупотребление властью и безнаказанность несовместимы с военной честью, украинским законодательством и принципами, на которых строится наш полк,

– подытожили в 425-м ОШП.

Что известно о деле Лучанова?

В ночь на 28 июня семеро мужчин проникли на территорию домовладения братьев в селе Калиновка Белоцерковского района. По версии следствия, они силой увезли мужчин в неизвестном направлении.

По информации правоохранителей, похищенных могли доставить в Полтавскую область, где их, вероятно, убили. Предварительно следствие рассматривает в качестве основного мотива месть из-за конфликта, в ходе которого, по имеющимся данным, была оскорблена жена тогдашнего командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

11 июля правоохранители сообщили о раскрытии группы лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц. Подозрения были предъявлены бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады и другим фигурантам уголовного дела.

На данный момент правоохранители уже задержали экс-командира 155 ОМБр, который, по данным следствия, самовольно покинул воинскую часть. Остальных подозреваемых по делу отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Впоследствии стало известно, что один из похищенных братьев – Максим Мосейчук – был гранатометчиком и в первые дни полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева.