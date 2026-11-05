Все лица – гражданские: в МИД рассказали подробности убийства украинца в Словакии

В ночь на 5 ноября в отеле SOG в городе Тренчин (Словакия) в результате ножевых ранений скончался гражданин Украины. По информации полиции, мужчина получил два колото-резаных ранения в области сердца и живота и скончался от полученных травм и острого внутреннего кровотечения.

О подробностях сообщила пресс-служба МИД Украины.

Что известно об убийстве украинца в Словакии

По подозрению в совершении преступления задержан другой гражданин Украины.

Еще один гражданин, находившийся на месте происшествия, разыскивается.

Региональная криминальная полиция в Тренчине возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства.

Все упомянутые лица – гражданские. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не являются военнослужащими Сил обороны Украины.

Просим не распространять недостоверную информацию,

– призвали в МИД.

Посольство Украины в Словакии установило контакт с женой погибшего для содействия в решении вопросов, связанных с похоронами. Дело находится на контроле ведомства.

Напомним, что ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Словакии украинский военнослужащий Воздушных сил мог погибнуть в результате ножевого нападения сослуживца. Впрочем, начальник управления коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат также подчеркнул, что эта информация – фейковая.