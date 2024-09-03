Убили двух украинок и похитили ребенка: немецких супругов обвиняют в тяжких преступлениях

Прокуратура города Манхейм в Германии обвинила супругов в тяжких преступлениях. Немецкая пара, вероятно, причастна к делу о двойном убийстве двух гражданок Украины и похищении ребенка.

По данным местных правоохранителей, супруги, которые не могли иметь детей, спланировали операцию по похищению новорожденной девочки. Они хотели выдать ее за собственного ребенка.

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Супругов заподозрили в краже детей

После завершения широкомасштабного расследования прокуратура Манхейма предъявила обвинение против 44-летней женщины и 43-летнего мужчины по подозрению в убийстве в двух эпизодах, и в одном эпизоде в связи с похищением несовершеннолетнего ребенка,

– говорится в пресс-релизе.

Следователи установили, что пара, которая столкнулась с невозможностью завести детей, разработала план похищения новорожденной девочки, чтобы представить ее как своего ребенка. Подготовка к преступлению началась не позднее марта 2023 года. Для этого 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в телеграм и в январе 2024 года установила контакт с 27-летней украинкой, которая нуждалась в помощи с переводом во время родов.

Подозреваемые заранее планировали похищение

Женщина якобы изначально планировала похитить младенца. Решение убить роженицу и ее 51-летнюю мать, которые жили в приюте для беженцев, возникло у нее в начале февраля 2024 года, после появления ребенка на свет.

В сообщении говорится, что для реализации своего плана супруги тайно добавили успокоительное в напитки обеих женщин, когда все они вместе ужинали в ресторане вечером 6 марта 2024 года. Когда 51-летней жертве стало плохо и у нее резко повысилось кровяное давление, супруги сначала отвезли домой ее дочь и внука, сделав вид, что собираются доставить бабушку в больницу. Однако вместо этого они направились к озеру в Бад-Шенборне, где мужчина по меньшей мере четыре раза ударил жертву по голове неизвестным предметом, в результате чего она вскоре умерла.

Пара убедила 27-летнюю женщину и ее дочь поехать с ними, сказав, что ее мать перенесла сердечный приступ и находится в больнице. Они отвезли их в Хоккенхайм, где мужчина, пользуясь тем, что женщина все еще была под воздействием лекарств, по меньшей мере трижды ударил ее по голове неизвестным предметом. От полученной черепно-мозговой травмы женщина умерла на месте. После этого преступники подожгли тело жертвы и вернулись домой с младенцем.

Региональный суд Мангейма теперь должен принять решение. Супруги тем временем находятся под стражей.