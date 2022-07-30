Боррель потрясен зверством россиян в Оленовке

Убийство украинских пленных в Оленовке шокировало не только Украину. Глава Европейской дипломатии осудил военное преступление оккупантов.

Жозеп Боррель заявил, что ошеломлен убийством украинских военнопленных в Оленовке. Глава Европейской дипломатии назвал действия россиян зверством и решительно осудил их.

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Что в ЕС говорят о теракте в Оленовке

Жозеп Боррель отметил, что военнопленные находились на временно оккупированной территории под правовой защитой россии. Однако теракт в Оленовке – очередное зверство оккупантов.

Потрясены сообщениями об убийстве россией десятков украинских военнопленных, которые сложили оружие, были зарегистрированы МККК и находились под правовой защитой россии в соответствии с международным гуманитарным правом. ЕС самым решительным образом осуждает зверства, совершенные россией,

– подчеркнул Боррель.

Реакция ООН

В ООН также отреагировали на действия оккупантов. В организации подчеркнули, что пытки военнослужащих и тех, кто не причастен к военным действиям, и смертная казнь без судебного разбирательства – военные преступления.

ООН отреагировала на видео с пыткой украинского военного. Это еще одно проявление преступлений захватчиков не только против Украины, но и человечности.

ООН и МККК гарантировали жизнь и здоровье пленных

Во время российского теракта в Оленовке там находились преимущественно защитники "Азовстали", которые согласились сложить оружие. После совещания с президентом Владимиром Зеленским, СБУ, ВСУ, ГУР Минобороны и Уполномоченный по правам человека опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что ООН и Красный Крест выступали гарантами жизни и здоровья наших воинов.

Поэтому Украина требует от ООН и Красного Креста отреагировать на теракт, ведь именно они гарантировали жизнь и здоровье украинских пленных. Кроме того, Украина требует проведения инспекционной миссии в Оленовке.

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