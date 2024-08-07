Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Напомним, что тогда защитниками Азавада были уничтожены российские террористы из группы "Вагнера".

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Что заявили туареги

В своем заявлении представитель CSP-DPA в частности отмечает, что "силы Азавада, которые выполняли миссию по защите перемещенного гражданского населения, были намеренно атакованы и защищались от орды российских наемников из группы "Вагнера" и подразделений армии малийской военной хунты".

Кроме того, в документе выражается сожаление по поводу "молчания международного сообщества, особенно африканских государств и организаций, перед лицом всех серьезных преступлений, совершенных против гражданского населения международными наемниками, нанятыми путчистами".

В то же время в заявлении отмечается, что Азавад "остается открытым к сотрудничеству с целью предоставления дополнительной информации об этой ситуации любому государству или организации, которая этого пожелает".

Туареги требуют быстро вернуться к конституционному порядку, освободить политических заключенных и выставить из страны наемников группы "Вагнера", вместо того, чтобы поддерживать ее политику "пренебрежения к демократии, подавления свобод и ужасных нарушений прав человека".

Представитель "Азавада" сделал официальное обращение / Фото источников в ГУР МО

Напомним, что ранее в ГУР прокомментировали события в Мали. Там отметили, что разгром вагнеровцев будет иметь весомые последствия для всей террористической группировки, которой является Россия.