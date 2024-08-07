Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР МО. Нагадаємо, що тоді захисниками "Азаваду" були знищені російські терористи з групи "Вагнера".

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Що заявили туареги

У своїй заяві речник CSP-DPA зокрема зазначає, що "сили "Азаваду", які виконували місію із захисту переміщеного цивільного населення, були навмисно атаковані та захищалися від орди російських найманців з групи "Вагнера" та підрозділів армії малійської військової хунти".

Крім того, у документі висловлюється жаль з приводу "мовчання міжнародної спільноти, особливо африканських держав і організацій, перед обличчям всіх серйозних злочинів, скоєних проти цивільного населення міжнародними найманцями, найнятими путчистами".

Водночас у заяві зазначається, що "Азавад" "залишається відкритим до співпраці з метою надання додаткової інформації про цю ситуацію будь-якій державі чи організації, яка цього забажає".

Туареги вимагають швидко повернутися до конституційного порядку, звільнити політичних в’язнів та виставити з країни найманців групи "Вагнера", замість того, щоб підтримувати її політику "зневаги до демократії, придушення свобод і жахливих порушень прав людини".

Речник "Азаваду" зробив офіційне звернення / Фото джерел у ГУР МО

Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували події у Малі. Там зазначили, що розгром вагнерівців матиме вагомі наслідки для усього терористичного угруповання, яким є Росія.