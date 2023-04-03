В эфире 24 Канала политолог Олег Лисный убежден, что это внутрироссийская видовая борьба. Обычно она бывает очень жестокой.

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Воспалительный "привет" Пригожину

По мнению собеседника, Украина должна относиться к этому как к поединку пауков в большой банке. Мол, нам все равно, кто и с кем дерется, главное – чтобы они оба умерли.

Я только поздравляю то, что у них эта борьба началась. Если серьезно, то я думаю, что это можно рассматривать как "привет" Пригожину. Я и мои коллеги видели, что он в последнее время в пригожинской манере критиковал военное руководство, в частности Шойгу,

– отмечает Олег Лисный.

Так называемый Владлен Татарский выражал недовольство военным обеспечением вагнеровцев. Так что специалист считает это очень интересным "стечением обстоятельств", когда пригожинского пропагандиста убили в пригожинском ресторане.

"Почему это публично произошло? Потому что это сигнал другим военкорам, чтобы они думали перед тем, как брать заказы на то, чтобы "мочить" российскую армию", – заявил политолог.

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Собеседник также допускает, что цель убийства Максима Фомина (настоящее имя Владлена Татарского) может быть комбинирована. Речь об одновременном "привете" Пригожине и "привете" российскому обществу о якобы терактах в центре Санкт-Петербурга.

Это "террористическая угроза". Надо закручивать гайки, всем, кто против войны и против Путина, затыкать рот. Возможно, это всеобъемлющий подход. Как говорят фсбешники, двухходовка,

– объяснил Олег Лисный.

Он также подчеркнул, что любое такое убийство, которое Россия проводит на своей территории, она будет "вешать" на Украину. Мол, это очень просто, и это мобилизует общество.

"Ведь, помните, как у нас "рука Кремля" до сих пор быстро мобилизует сознательных украинцев. А "рука Украины" очень сильно мобилизует россиян без сознания. Возможно, некоторые из них даже пойдут на мобилизацию", – допускает политолог.

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